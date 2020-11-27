Переселенцу автоматически не продлили пособие: Юрист пояснил, как вернуть деньги

Если во время карантина переселенцу автоматически не продлили адресную помощь («пособие переселенца»), прекратили выплату, то он имеет возможность вернуть деньги. Об этом рассказал юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко в ходе вебинара по теме соцпомощи в период карантина, передают «Донецкие новости».

В ходе вебинара поступил вопрос от переселенца: «Я думал, что адресная помощь продлится автоматически, поэтому в августе не ходил в УТСЗН (Управление труда и соцзащиты населения, – ред.) и помощь не продлевал. В сентябре помощь уже не получил. Ни один из телефонов УТСЗН не работал. Пришлось ехать лично. Вопрос: адресную помощь за сентябрь я уже не получу? Или какие есть варианты?».

Отметим, что Порядок оформления и выплаты адресной помощи регулируется Постановлением КМУ № 505 от 01.10.2014 «О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг». В нем также есть изменения, касающиеся периода карантина.

В пункте 5 постановления указано, что «в случае, если окончание текущего 6-месячного срока выплаты пособия произошло в период действия карантина … и в течение 30 дней со дня отмены карантина, срок выплаты денежной помощи в ранее установленном размере продлевается на период карантина и на один месяц после его отмены без обращения лица».

Автоматическое продление адресной помощь ВПЛ закреплено и в Законе Украины № 540 «О внесении изменений… направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)».

Фоменко сообщил, что с конца лета отмечались факты, когда в отдельных УТСЗН этого не делали и требовали от переселенцев явиться лично для продления выплат. «Это произошло, когда поменяли норму об автоматическом продлении адресной помощи – указывалось, что помощь с начала карантина продлевается на 6 месяцев, а потом уже на весь период карантина плюс еще один месяц после его завершения. Эту норму УТСЗН восприняли таким образом, что начали сообщать о прекращении выплат [в случае неявки ВПЛ]. И в некоторых случаях они действительно их прекращали и требовали личной явки. Но это не предусмотрено действующим законодательством», – сообщил он.

Юрист дополнил, что сейчас адресная помощь не прекращается и в случае, если в период карантина переселенец потерял работу. В частности, в п. 7 Положения (Постановление КМУ № 505) указано, что «прекращение выплаты пособия в случае нетрудоустройства лица не применяется в период карантина и в течение одного месяца после его отмены».

Но если УТСЗН все-таки прекратило выплату адресной помощи, что переселенец может пойти тремя путями.

Первый – подать новое заявление на помощь, и начинать ее получать со следующего месяца. А параллельно обжаловать незаконную предыдущую отмену. «Это самый простой вариант в данной ситуации. Потому обжалование – долгая процедура, и пока оно идет, выплат не будет. А при обращении в суд – это как минимум 2-3 месяца. Т.е. выплат не будет, пока решение УТСЗН не будет отменено как незаконное», – отметил Фоменко.

Второй путь – обжалование в административном порядке в вышестоящем органе. В случае с УТСЗН – это советующие подразделения соцзащиты при облгосадминистрации (чаще всего это департамент соцзащиты при ОГА того или иного региона). «На данный момент нет информации, насколько вышестоящие органы отменяют такие решения. Но по крайней мере Министерство социальной политики в ответ на наше обращение обещало дать разъяснения региональным управлениям соцзашиты о необходимости выполнения законодательства в плане продления адресной помощи», – пояснил юрист.

Третий путь – переселенец подает жалобу в суд, чтобы отсудить выплаты за тот период, когда он их не получал по вине УТСЗН. «И вот если он подал заявление на новое пособие (см. путь первый), то пока решение будет рассматриваться судом, переселенец будет получать адресную помощь», – резюмировал Михаил Фоменко.

Как сообщалось ранее, если УТСЗ требует лично явиться переселенцу для продления выплат в период карантина, при этом приостанавливает такие выплаты, то данные действия ведомства можно обжаловать двумя способами. Также при автоматическом продлении пособий после окончания карантина будет сделан перерасчет, ведомства будут требовать вернуть «излишки», но есть путь деньги оставить.