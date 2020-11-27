RU
Все новости

«Для добычи полезных ископаемых»: В «ДНР» «узаконили» отжим земли

27.11.20 15:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

«Глава ДНР» Денис Пушилин подписал изменения в «указ» «Об изъятии (отчуждении) земельных участков для государственных нужд», которыми предусматривается в отдельных случаях возможность забирать землю без согласия владельца. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В частности, в «документе» говорится, что без согласия владельца участки земли могут отчуждаться «для строительства объектов, связанных с добычей полезных ископаемых за счет средств субъектов хозяйственной деятельности, получивших специальные разрешения (лицензии) на пользование недрами».

Местные жители скептически восприняли новость, высказывая мнения об этом в соцсетях. Дончане считают, что под таким предлогом могут забирать любые «приглянувшиеся» участки.

«Новый смысл сводится к тому, что не дай Бог, чтобы на вашем участке нашли какие-либо полезные ископаемые, в таком случае его "изымут без вашего согласия". Закон весьма спорный, ведь, зная реалии республик, если земля уж сильно приглянулась, то "найти полезные ископаемые" смогут, даже если их там и близко нет. Если что: закон №411 от 26 ноября 2020 года», – комментирует ситуацию популярный донецкий Telegram-канал.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк