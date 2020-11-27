Смартфон в аренду за 2700: Как в «ЛНР» зарабатывают на пересекающих КПВВ (Видео)

КПВВ «Станица Луганская» – единственный на Луганщине пункт пропуска, через который можно попасть на неподконтрольную территорию. «ЛНР» продолжает блокировать смежные контрольно-пропускные пункты со своей стороны – в Счастье и Золотом.

Для прибывающих из «ЛНР» на украинских КПВВ продолжают действовать правила пересечения: установка приложения «Дій вдома», или же обязательная двухнедельная обсервация. Желательно на месте пройти тест на коронавирус.

Не у всех пожилых людей есть смартфоны, на которые можно установить «Дій вдома». Чтобы не попасть на двухнедельную обсервацию, на пункте пропуска «ЛНР» людям предлагают взять смартфон в аренду.

Валентина Петровна прибыла на КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР». Пенсионерка рассказала, что «республиканцы» предложили ей в аренду смартфон за 2700 руб. (1 100 грн по местному курсу валют). «Я им говорю – у меня гривни нет. А что у вас есть, русские? Тогда сказал 2700 рублей. Я ему отдала, а он мне дал смартфон», – говорит она.

После того, как украинские пограничники проверили документы Валентины Петровны, к ней подошел другой парень, который забрал телефон.

По словам жителя неподконтрольной территории Николая, на КПП в «ЛНР» помогают установить приложение «Дій вдома», но платно – суммарно за 300 руб. (112 грн). «Там все установили. Я только пришел [на КПВВ], нажал кнопку и включил. Показал приложение инспектору – и он меня пропустил... Операция стоит 100 руб. (40 грн), sim-карта – 200 руб. (82 грн), ну и смартфоны по 2,5 тысячи (1 020 грн)», – говорит мужчина.

При этом при пересечении КПВВ украинские пограничники бесплатно помогают настроить приложение «Дій вдома».

«Кто этого не знает, тот там отдает деньги. Кто знает – идут сюда, и ему помогают», – подтверждает пенсионерка Анна Григорьевна, прибывшая из «ЛНР».

«Конечно, если у лиц есть вопросы, по установлению мобильного приложения, они могут обратиться к пограничникам, которые непосредственно помогут с установкой», – отметила пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Татьяна Литошко.

Вблизи КПВВ работает несколько частных лабораторий. За 1200 грн людям обещают сделать тест на коронавирус в течение суток. Забор образцов проводят через окно автомобиля.

Однако заместитель директора Луганского лабораторного центра МОЗ Владимир Жданов акцентирует – проведения ПЦР-тестов в таких условиях не допустимо.

«Это абсолютно не допустимо. Для проведения ПЦР-тестов, для сбора образцов биоматериалов есть соответствующие требования – где, кто и как должен делать забор. А то, как вы рассказываете, – это грубое нарушение. К сожалению, Лабораторный центр нет никаких функций контроля», – комментирует Жданов.

Сейчас пропуск людей осуществляется только через КПВВ «Станица Луганская». В новом пункте в Счастье, который открыли 10 ноября, несмотря на наличие Центра админуслуг и другую инфраструктуру, – людей нет. «ЛНР» сюда людей не пропускает. Такая же ситуация и в Золотом.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Суспільне Донбасс»