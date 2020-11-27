Сократили расходы: В Раду передали проект госбюджета-2021 ко второму чтению

Сегодня, 27 ноября, в Верховную Раду поступил доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год. Вчера данный проект согласовал Кабинет министров, передает «РБК – Украина».

В новой версии госбюджета увеличили доходы и сократили расходы.

Теперь доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 092 млрд 083,3 млн грн. Поступления предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20 млрд 938,5 млн грн.

Расходы предусмотрены в сумме 1 трлн 328 млрд 201,6 млн грн, что на 2 млрд 779,9 млн грн меньше, чем в первом чтении.

Дефицит госбюджета-2021 определен в сумме 246 млрд 635,5 млн грн. Его сократили на 23 млрд 718,5 млн грн с 6,0% до 5,5% ВВП.

Проектом предлагается установить в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере:

с 1 января – 2189 грн;

с 1 июля – 2294 грн;

с 1 декабря – 2393 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия):

с 1 января – 1769 грн;

с 1 июля – 1854 грн;

с 1 декабря – 1934 грн.

Проектом предлагается установить в 2021 году минимальную заработную плату:

в месячном размере: с 1 января – 6000 грн, с 1 декабря – 6500 грн;

в почасовом размере: с 1 января – 36,11 грн, с 1 декабря – 39,12 грн.

Кабинет министров планирует получить от приватизации государственного имущества в 2021 году 12 млрд грн. По сравнению с первым чтением план увеличен в 2 раза (с 6 млрд грн).

Документом определен на 31 декабря 2021 года предельный объем государственного долга в сумме 2 трлн 544 млрд 899,9 млн грн и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 350 млрд 489,7 млн гривен. Финансирования общего фонда государственного бюджета по долговым операциям в 2021 году уменьшено на 30 548,7 млн грн, при этом внешнее финансирование увеличено на 49 167,7 млн грн, внутренний – уменьшено на 79 716,4 млн грн.