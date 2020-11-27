Идея переселенца: В Кременной на шахтных терриконах будут солнечные электростанции (Фото)

Город Кременная и соседние населенные пункты часто называют «легкими Луганщины» – там много лесов. И нынешние пожары их не тронули. Зато еще 20 лет назад это был шахтерский город. Но сегодня от угольных предприятий остались одни терриконы, передает «Громадське радіо».

Кременчанин Владимир Нескородьев на шахте работал маркшейдером. Помнит, как в городе было еще 4 шахты – «Восточная», «Западная», №18 и № 1. Затем предприятия объединяли или закрывали. В конце концов, осталась одна шахта – «Кременная». Но в 2001-м и она прекратила существование.

Владимир отмечает, что разведка Кременского угольного месторождения началась в 1903 – 1905 годы. А, уголь, добытый здесь, отправляли в Германию. «Почему в Германию? Германия получила этот уголь, там были полезные ископаемые, которые были нужны для военной промышленности. Поэтому Германия покупала. Так, война шла, а мы уголь еще в Германию отправляли, а потом опомнились – что мы делаем!», – говорит пенсионер.

Он пояснил, что уголь на шахте №1 имел низкую зольность, а это хороший показатель качества топлива: «Когда бумагу сожжете – пепел остается. Вот после этого угля оставался такой пепел».

На шахте «Кременная», которая осталась после всех реорганизаций, работало 2,5 тысячи человек. Иногда доходило до 3000. Она входит в состав государственного объединения «Лисичанскуголь». В 90-е на шахте не хватало оборудования и предприятие начало подтапливать.

По словам Нескородьева, запасы угля в Кременной – до 40 млн тонн, но вряд ли его добычу удастся запустить. От шахт остались только терриконы, немногочисленные здания и воспоминания горожан. Почти все наземные строения снесли. Теоретически их можно было законсервировать и оставить, пока не появится новый хозяин. Но в проектах закрытия шахт предусматриваются средства на ликвидацию поверхностного комплекса.

«На нашей шахте здания возвели в 1953 году. Не могли разрушить. Били-били... Кран поднимает металлические слои, бьет, а стена стоит. А дома, построенные в 70-м году, ударили и рассыпалось как домино», – рассказывает бывший шахтер.

После закрытия «Кременной» горнякам предлагали новые рабочие места. Например, водителями автобусов в местном автопарке. Но это 10 рабочих мест. Еще двум сотням предложили устроиться на молокозавод. А остальным – пришлось решать проблему с трудоустройством самостоятельно.

Создать рабочие места пытается переселенец из Кадиевки (до декоммунизации – Стаханов) Владимир Жулинский. Он привозит людей на террикон шахты «Кременная» – его площадь около 2 гектаров и в породном отвале до 10% угля. По технологии, уголь отделяют от горной массы и остается чистая глина.

«По проекту, мы тут же должны складировать и глину. У нас получится площадка высотой 10-15 метров и с направлением 5-6 градусов в южную сторону. На склонах высаживаются кустарники, а на верху бывшего породного отвала – размещаем солнечные электростанций. То есть получаем такой объект в хорошей экологической зоне», – рассказывает Владимир Жулинский.

На такую идею переселенца вдохновил опыт Польши и Германии. Воплотить же замыслы мешают несколько факторов. Самый главный – недостаток техники. Которая нужна – осталась в неподконтрольной Кадиевкее. Он планировал, что на предприятии будет работать до 80 человек.

«На сегодня многие шахты стоят, рабочие бастуют. А у нас здесь те же специальности – те же машинисты, те же электрослесаря, такое же горное оборудование. Т.е. такое же горное предприятие, только на поверхности. И люди с шахт, которые не успели выйти на пенсию, могут работать на таких предприятиях 6-8 лет», – говорит предприниматель.

Различные организации помогают переселенцам в регионе микрогрантами, но Владимиру нужен кредит. И не «микро». Получить его он не может. Это второе препятствие. «С кредитованием в этом регионе трудно. Одно из условий – доходность нового предприятия. Прибыльными мы были до войны. А какая доходность предприятия, если оно только строится (а вы видите, что сюда вложены средства). Мы сначала взяли деньги (те, что смогли), вложились, а на прибыльность еще нужно выйти», – добавляет Жулинский.

Похожий проект перед войной он воплотил в Стаханове (Кадиевке). Говорит, не откажется и от своей цели в Кременной, даже, если понадобится время.