20 лет SCM: Десятки важных для людей проектов (Видео)

Кислород для больных в «ковидных» больницах в Мариуполе и самый большой парусник в мире, восстановленные мосты, дороги и дома из золошлаков с электростанций – все эти проекты реализованы бизнесами SCM. Группе компаний исполнилось 20 лет, и за это время она воплотила в жизнь немало дорогостоящих и социально важных проектов, передает ТК «Украина».

В Ивано-Франковской области на Бурштынской ТЭС в котлах сгорают тонны угля. После сгорания остается золошлак, который идет в золоотвалы. Пульпа – зола с водой – с ТЭС через трубы стекает в специальные бассейны. А из твердого размолотого шлака потом укладывают покрытие дамбы.

Главный специалист отделения теплоснабжения и гидросооружений Бурштынской ТЭС Василий Ступарик говорит, что дешевизна производства том, что не надо использовать другие материалы, перевозить какую-то почву.

«Из своих же отходов строим дамбы, которые надежные, противофильтрационные», – добавил Василий Ступарик.

Из такого бетона у нас в стране строят и бизнес-центры, и жилье. А в ЕС – еще и дороги. Но в Украине дорог из золошлаков еще нет.

Как рассказал директор по генерации «ДТЭК Энерго» Сергей Куриленко, более миллиона тонн золошлаков компания передала ведущим производителям цемента и шлакоблоков.

«Золошлаки можно использовать в строительстве для производства цемента, шлакоблоков для строительства зданий», – говорит Сергей Куриленко.

Официально золошлаки – это отходы. Чтобы использовать их для выгоды всей страны – пока нет законов, да и строителей никто не поощряет. Поэтому пока в «ДТЭК Энерго» сами придумывают, что полезное можно сделать из золошлаков. Так же, как и другие предприятия SCM думают о потребностях целых городов.

Так, в Мариуполе в отделении нефрологии подготовили места для больных коронавирусом, где можно подключать мониторы пациента и аппараты вентиляции легких. Почти 350 кислородных точек провели за счет компании «Метинвест».

«Компания "Метинвест" выделила 26 млн грн. И сегодня организуется поставка кислорода: его выработка, его доставка, люди наши, которые там работают, его разгружают, подключают. Мы еще ежемесячно выделяем 5,5 млн грн», – рассказал директор департамента по взаимодействию с коллективом Группы «Метинвест» Константин Войцеховский.

Железнодорожный мост под Мариуполем уничтожили в декабре 2014 года. По заключению спецслужб, это был теракт. Грузовые и пассажирские поезда в город вернулись лишь через год, когда в 2015 году металлурги восстановили мост и направили на эти цели 16 млн грн.

«Решили тогда быстро, что надо делать. Рядом оказался старый путевой мост через реку Кальчик, но его тоже надо было востановить, нельзя было пускать пока составы, и вот он был восстановлен», – говорит Константин Войцеховский.

Бизнесы SCM участвуют также в зарубежных проектах. Так, самый большой пассажирский парусник в мире Flying Clipper, спущенный на воду в Хорватии, построили из стали «Метинвеста».

Из украинской стали возведен и мост в итальянской Генуе. Его отстроили вместо того, который трагически обвалился два года назад.

В Украине и по всему миру бизнесы SCM ежегодно воплощают десятки проектов. Все они дорогостоящие, а потому не всегда посильные для местного бюджета, но важные для людей.