На 30%: В «ЛНР» решили поднять минимальную зарплату

С 1 января в «ЛНР» минимальную зарплаты повысят на 30% – с нынешних 6064 руб. до 7883 руб. (с 2 288 грн до 2 975 грн по местному курсу валют на 27.11.20). Сегодня, 27 ноября, «народный совета ЛНР» внес соответствующие изменения в «закон» «О минимальном размере оплаты труда».

«В соответствии с законом, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда составит 7883 руб.», – сказала «министр труда и соцполитики» Светлана Малахова.

В этой связи с 1 января планируется повышение должностных окладов на 30%. «С учетом этого размер минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года будет составлять 7883 руб. При этом размер 1-го тарифного разряда составит 7885 руб.», – уточнил глава «комитета народного совета по вопросам бюджетно-финансовой политики» Алексей Белецкий.

Как сообщалось ранее, в феврале 2020 года в «ДНР» и «ЛНР» впервые за годы существования «республик» установили размеры минимальной зарплаты: в «ДНР» она составила 6065 руб. (2 333 грн по курсу валют в «республике» на 27.11.20), в «ЛНР» – на рубль меньше, 6064 руб. (2 288 грн по курсу валют в «ЛНР»).

Напомним, что в Украине минимальная зарплата с 1 января 2021 года составит 6000 грн, с 1 декабря – 6500 грн.