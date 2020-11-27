Как в декабре изменились цены на газ для жителей Донетчины

Уже несколько месяцев украинцы могут самостоятельно выбирать поставщиков голубого топлива. Кого-то, как 400 тысяч семей в Донецкой области, к поиску подтолкнула «недееспособность» предыдущего поставщика, кого-то – рост цен на услугу. Дело в том, что у каждого газового провайдера – свой тариф, который может меняться каждый месяц. И если еще в начале осени эксперты прогнозировали существенный рост цен зимой, реальность оказалась намного хуже: уже в ноябре стоимость голубого топлива выросла на треть. А что же в декабре? Как оказалось, подняли цены не все поставщики.

Первой заявила о тарифе на декабрь компания YASNO (ООО «Донецкие энергетические услуги»), хорошо известная жителям региона как поставщик электроэнергии. В пресс-релизе говорится: «Зимой потребление газа традиционно растет. Многие семьи Донетчины используют его для отопления своих домов. Мы в YASNO понимаем это и зафиксировали свой тариф на декабрь одними из первых. Цена кубометра, как и в ноябре, будет составлять 6,49 грн с НДС».

После ноябрьского скачка пока не изменил цену и «НАК Нафтогаз Украины». В декабре месячный тариф для потребителей, которые заключили договор с компанией, останется на уровне 6,33 грн с НДС. Примечательно, что клиенты, выбравшие пакет «Годовой», за декабрь заплатят по немного большей, зафиксированной цене, – 6,45 грн. А вот те семьи, которые до сих пор не выбрали постоянного поставщика и закупают газ у Нафтогаза как у поставщика «последней надежды», за декабрь заплатят по 6,77 грн за куб.

YASNO и Нафтогаз – ключевые игроки на рынке газа в Донецкой области – зафиксировали свои цены. А что же у других компаний?

Мариупольский «Азовгаз» предлагает потребителям тариф 7,99 грн за кубометр. По сравнению с ноябрем компания снизила свою цену на целых 65 копеек. Согласитесь, для тех мариупольцев, которые отапливают дома газом, разница существенная. Например, если семья в ноябре и декабре «натопит» по 350 кубов в месяц, то заплатит в первом случае порядка 3 тыс. грн, а во втором, на 200 грн меньше – 2800. Ну а если перейти к поставщику с более дешевым тарифом, то сэкономить можно и 500-600 грн.

Если говорить о соседних областях, то там цены и того выше: на Луганщине куб газа в декабре стоит 8,29 грн, в Харькове – 8,84 грн, в Днепре – 8,89 грн. А Запорожье и вовсе «вырвалось» в лидеры по стране. Жителям области придется заплатить по 8,96 грн за куб. Некоторые дешевые поставщики, такие как Paliv Energy, видимо переоценив рыночною ситуацию, подняли цену в декабре на 22 копейки – до 6,22 грн с намеком на дальнейший возможный рост.

В целом фиксация цен или их снижение – хороший сигнал рынка потребителям. Конкуренция и дальше будет защищать клиентов от чрезмерных расходов на газ. И людям в такой ситуации принимать решение о выборе поставщика гораздо спокойнее. Пока цены стабильны, самое время воспользоваться ситуацией и определиться с поставщиком газа, как это уже сделали десятки тысяч жителей Донбасса.

При этом к самым «дешевым ценам» лучше относиться сдержанно на начальном этапе развития рынка газа. Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и есть риск переплатить в будущем. Все прекрасно помнят период, когда банки обещали нулевые проценты по кредитам, а потом выставляли людям круглые счета.

Поэтому более надежно выбирать некий средний сбалансированный вариант по цене. А помимо цены стоит обращать внимание на то, а куда потом физически сможет обратиться клиент, если возникнут какие-то спорные вопросы по газу. Вряд ли жителям Донетчины в такой ситуации захочется ехать куда-то в Киев, Запорожье или Карпаты. Не секрет, что присутствующие на рынке поставщики газа пока не пожелали даже вкладываться в создание удобных центров обслуживания. В этом плане у YASNO форма – у них есть сеть из 20 комфортных энергоофисов по всей области, вывески которых видно издалека.

Кроме того, надо учитывать и качество самого сервиса, отношение к клиенту, наличие способов обслуживания через интернет, а также, что поставщик может переложить дополнительно. Например, многим удобнее покупать газ и электроэнергию в одном месте, а также получить консультацию по энергоэффективности, получить какие-то скидки на энергоэффективное оборудование. В любом случае, времени и возможностей определиться с новым поставщиком у жителей Донецкой области было уже много. Пора принимать решение, пока страна не ушла в полный локдаун и новогодние праздники.