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Документы на оформление пенсии может подать и родственник пенсионера, – ПФУ

27.11.20 18:26

Если пенсионер не имеет возможности лично посетить отделение Пенсионного фонда, то заявление на оформление пенсии по возрасту за него может подать иное лицо. Но для этого должна быть нотариально заверенная доверенность. Об этом сообщает официальное издание Пенсионного фонда Украины «Пенсионный курьер».

Заявление о назначении пенсии заявитель может подать или лично, или через представителя, действующего на основании выданной ему доверенности, заверенной нотариально (п.1 Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий, утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1).

Такая доверенность (в том числе ее дубликат) в обязательном порядке должна быть зарегистрирована в Едином реестре доверенностей.

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