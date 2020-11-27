Фонд Рината Ахметова передал современный аппарат ИВЛ больнице Житомира

Больница № 2 им. В.П. Павлусенко в Житомире получила высококлассный аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

Практически сразу после передачи к данному аппарату ИВЛ был подключен пациент, который экстренно нуждался в вентиляции легких.

«Спасибо большое Фонду Рината Ахметова за столь своевременную помощь нашему лечебному учреждению. Данный аппарат ИВЛ будет применяться в ежедневной работе для оказания помощи и спасения жизней наших пациентов», – отметил Директор больницы Игорь Кухарук.

Замглавы Житомирской облгосадминистрации Наталья Остапченко сообщила, что это не первая помощь Рината Ахметова для региона. «Теперь мы лучше подготовлены к борьбе с пандемией, у нас есть такой аппарат ИВЛ. Теперь наши врачи могут оказывать более качественную помощь. Надеюсь, он позволит сохранить не одну жизнь», – добавила она.

Вместе с аппаратом ИВЛ врачи отделения интенсивной терапии получили комплекты медицинской спецодежды, пошитые для них по индивидуальным размерам по спецзаказу Фонда.

«Когда Украина оказалась перед угрозой пандемии, государственная система здравоохранения была не готова к новому вызову. Не хватало оборудования для оказания помощи больным с осложнениями от коронавируса, средств защиты для медиков и экспресс-тестов. Первым на помощь стране пришел Ринат Ахметов, который еще в феврале выделил 300 млн нрн на борьбу с COVID-19. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины. Ключевой элемент помощи в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине" – это закупка свыше 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ для государственных больниц. Несмотря на дефицит высокотехнологичного медицинского оборудования в мире, Фонд Рината Ахметова сумел закупить и привезти его в страну. 187 аппаратов передано медикам, и они уже спасают жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от коронавируса», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.