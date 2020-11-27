Подозревают бизнесмена из Донецка: СБУ рассказала о схеме поставки угля из «ДНР» в Украину и страны ЕС

Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему поставки угля из «ДНР» через Россию в Украину и страны Евросоюза. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что организовал противоправный механизм владелец донецких обогатительных фабрик группы компаний «Энергоимпекс». «По договоренности с главарями "ДНР", его структуры "помогали" боевикам с сортировкой и обогащением угля, добытым на "национализированных" шахтах», – говорится в сообщении.

На продукцию организаторы делали поддельные документы о ее происхождении. Затем уголь через территорию РФ «официально» поставляли и реализовывали в Украине и некоторых странах Европейского Союза.

В СБУ утверждают, что основная часть полученных от схемы средств шла в «бюджет ДНР» и на материальную поддержку незаконных вооруженных формирований.

Для осуществления противоправной деятельности в Украине организатор зарегистрировал в Киеве так называемую «зеркальную» коммерческую структуру с украинской юрисдикцией.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Киеве ряд обысков в офисе и по месту жительства фигурантов дела. Изъята документация, печати субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, доказывающих осуществление сделки.

Решается вопрос о уведомление о подозрении организатору украинского «офиса» и другим фигурантам по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации).

Продолжается досудебное следствие.

Согласно сообщениям СМИ, группа «Энергоимпекс» была организована в Донецке в начале 2000-х годов, первоначальный офис располагался в Донецке по ул. Майская, 66. В группу входили угольные трейдеры – компания «Энергоимпекс», «Донуглекомплект», «Уголь-Сервис», «Энергоуголь» и др. Компанию связывают с донецким бизнесменом, бывшим народным депутатом Андреем Орловым.