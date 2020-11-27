Повара и строители: Ка местные жители помогают разминировать Донбасс (Видео)

На Донбассе организация HALO Trust проводит гуманитарное разминирование. Программу реализуется при поддержке правительства Нидерландов, которое недавно выделило на программу 4 млн евро. В составе деминеров – и местные жители, которые еще недавно были поварами, строителями, предпринимателями.

Сейчас работа идет в районе села Озерное (Донецкая обл.). Метр за метром здесь проходят заминированную территорию со специальной поисковой рамкой. Широкоформатный рамочный детектор ищет сигнал в глубине грунта до 15 см.

Если находят опасный предмет – место маркируют и сообщают представителям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). После этого за дело берутся профессиональные саперы.

Территория, на которой ведутся работы, размечена разноцветными столбиками. Каждый цвет имеет свое значение. Например, желтый означает, что здесь нашли боеприпас. А красным помечается уже разминированная площадь, а все что за ней – потенциально опасный участок.

Среди деминеров – местная жительница Ольга Юхимович. Несмотря на температуру в 5 градусов мороза, женщина руками прощупывает траву, затем проходит участок прутом. Так она ищет растяжки. «Не делаем никакого давления на грунт. И так проверяем каждую травинку, а если дерево – каждую веточку. Растяжку ни с чем не спутаешь, мы ее замечаем или по отблеску, или по иным признакам», – говорит участница программы гуманитарного разминирования.

Ольга по основной специальности повар. Сразу после декретного отпуска пошла на курсы программы по разминированию. И уже 3 года работает в полях.

«Я освоила для себя новую специальность, которая приносит пользу как людям, так и мне. Мне приятно, что в этой жизни кому-то могу помочь, пусть даже таким маленьким делом», – делится Юхимович.

Находят здесь не только мины и снаряды, а и тела погибших бойцов. «Были берцы, было множество гильз. Наверное, это была какая-то стрелковая позиция. Эта позиция была однозначно 2014-го года», – рассказывает один из деминеров.

На данный момент Украина находится на 5-м месте в мире по уровню смертности в следствии взрывов мин и боеприпасов. За годы войны на Донбассе из-за подрывов погибло 750 человек, еще 1500 получили ранения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»