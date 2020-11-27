На Донетчине не будут отключать абонентов, которые не успели заключить договор с новым поставщиком газа

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сегодня, 27 ноября, приняла решение о бессрочной работе газового поставщика последней надежды. Это позволит не отключать абонентов Донецкой области, которые не заключили договоры с новыми поставщиками газа до 1 декабря, передает «Вільне радіо».

Своим сегодняшним решением НКРЭКУ внесла изменения в Кодекс газотранспортной системы относительно сроков, в которые «поставщик последней надежды» (ПОН) может подавать газ населению. Ранее этот срок был 60 дней в течение года, но на заседании ПОНу разрешили поставлять газ бессрочно.

В ходе заседания председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что с вопросами газоснабжения «поставщиком последней надежды» еще нужно работать в законодательном плане. «А сегодня, чтобы не допустить коллапса, я предлагаю принять это постановление, чтобы полумиллиона потребителей посреди отопительного сезона не остались без газа», – сказал он.

Нововведения в кодексе начнут действовать с 28 ноября.

Как сообщалось ранее, главный поставщик газа в Донецкой области ПАО «Донецкоблгаз» в этом году не закупил достаточно газа для населения. Поэтому с 1 октября ГПК «Нафтогаз Украины» начал обслуживать 405 тыс. бытовых потребителей Донетчины, как поставщик «последней надежды» (ППН) Однако, согласно нормам, ПОН мог поставлять газ абонентам не более 60 суток в год, этот срок истекал 30 ноября. «Донецкоблгаз» и Донецкая облгосадминистрация первоначально заявляли, что если люди не успеют заключить договора с новым поставщиком, то они будут отключены от подачи газа. Благодаря сегодняшнему решению НКРЭКУ данная норма отменена.