ВПЛ, интернет-покупки, жалобная книга: Юристы рассказали, как сдать бракованный товар

Ежедневно каждый из нас является потребителем. Наши права, как потребителей, проявляются при покупке продуктов, лекарств, одежды, бытовой техники, других товаров; садясь в такси или заказывая услуги по доставке и пр. В случае нарушений со стороны продавцов, исполнителей работ или поставщиков услуг, у нас, как у потребителей, обязательно возникают вопросы, а в случае незнания законодательства – домыслы. В этой связи правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев» проанализировали актуальные мифы, связанные с защитой прав потребителей.

Права внутренне перемещенных лиц как потребителей ограничены по закону

❌ Миф

На самом деле, в соответствии с действующим законодательством, в частности, п. 22 ст. 1 Закона Украины «О защите прав потребителей», не предусмотрено никаких исключений относительно статуса, места проживания или регистрации физического лица для защиты его прав в качестве потребителя.

«Подчеркиваем, что внутренне перемещенные лица имеют такие же права, как и любые другие потребители в Украине», – отметили правозащитниеи.

Продавец должен предоставить Книгу отзывов и предложений по требованию потребителя

❌ Миф

Так, еще совсем недавно ведение Книги отзывов и предложений было обязательным на предприятиях розничной торговли и в заведениях ресторанного хозяйства.

Однако со 2 октября 2020 года наличие такой Книги уже необязательно (Постановление КМУ от 06.03.2019 № 168, приказа Минэкономики от 16.06.2020 № 1130).

В случае нарушения прав потребителей пока рекомендуется использовать другие, более действенные меры, а именно:

пожаловаться на «горячую линию»;

отправить отзывы через электронную и / или почтовую переписку или социальные сети;

обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы в бумажном или электронном виде через сайт dpss.gov.ua.

Потребитель имеет право вернуть продавцу приобретенный товар в течение 14 дней

✅ Правда, но частично

В соответствии со ст. 9 Закона Украины «О защите прав потребителей», потребители действительно имеют право вернуть или обменять товар ненадлежащего качества на другой аналогичный в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом. Касается это и товаров, приобретенных через интернет.

Однако в том или ином случае все равно должны быть соблюдены определенные условия для возврата:

такой товар не использовался и сохранился в том виде, в котором его покупали (сохранены потребительские свойства, пломбы, ярлыки);

не прошел срок возврата;

есть кассовый или товарный чек, или другой расчетный документ, подтверждающий покупку;

такого товара нет в Перечне тех, которые не подлежат обмену и возврату. В частности, по Постановлению КМУ от 19.03.1994 № 172 возврату не подлежат зубные щетки, белье, инструменты для маникюра, ювелирные изделия из драгоценных металлов и т. п. Однако, это касается только товаров надлежащего качества. Товары же ненадлежащего качества продавец или производитель обязаны принять у потребителя в соответствии с ч. 5 ст. 8 ЗУ «О защите прав потребителей».

Потребители освобождены от уплаты судебного сбора

✅ Правда, но частично

Согласно ч. 3 ст. 22 ЗУ «О защите прав потребителей», потребители действительно освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав. Однако это касается только физических лиц, приобретающих продукцию для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью или выполнением обязанностей наемного работника.

В свою очередь физическим лицам-предпринимателям необходимо будет платить судебный сбор в случае обращения в суд для защиты нарушенных прав при приобретении товаров.

При возврате товара, приобретенного через интернет, доставку должен оплатить покупатель

❌ Миф

Хотя некоторые продавцы и считают, что доставку товара в случае его возвращения должен оплатить именно покупатель, такое утверждение не соответствует действительности. Так, ч. 5 ст. 12 ЗУ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что любые расходы, связанные с возвратом продукции, приобретенной вне торговых или офисных помещений (через интернет, в частности) возлагаются на продавца (исполнителя).

Если доставку оплатил покупатель, согласно этой же статье, продавец (исполнитель) должен возместить такие расходы потребителю. Однако в этом случае подобная выплата будет считаться для покупателя доходом, с которого будет взыматься Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18% и военной сбор по ставке 1,5%. Соответственно, чтобы не терять свои же средства, покупателю до момента возврата товара по почте необходимо согласовать, что именно продавец будет оплачивать доставку.