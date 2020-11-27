Вместо сгоревшего: На КПВВ «Станица Луганская» установили шатер для обогрева (Видео)

На КПВВ «Станица Луганская» вместо уничтоженного пожаром пункта обогрева установили временный шатер. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает Международный комитет Красного Креста в Украине.

В МККК уточнили, что временный шатер будет работать, пока не будет доставлен новый стационарный пункт. «Он предоставит людям, которые пересекают линию разграничения, почти ту же помощь, к которой они привыкли», – отметили в организации.

В МККК напомнили, что пункты обогрева (в холодную погоду) и охлаждения (в жару) на КПВВ «Станица Луганская» по обе стороны линии соприкосновения были установлены еще в 2016 году. В них волонтеры предоставляют людям питьевую воду и чай, места для отдыха и зарядки мобильных телефонов. Также в таких пунктах оказывается первая медицинская помощь.