До 350 долларов: Жителям Донбасса предлагают грант на обучение

В Донецкой и Луганской областях местные жители, а также переселенцы могут получить грант до 350 долл. на дополнительное обучение. Об этом сообщает организатор программы Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC – DDG)

Цель программы – улучшить условия граждан, пострадавших в результате конфликта на Донбассе, за счет перепрофилирования деятельности в период карантина. Участникам программы будет предоставляться благотворительная помощь для прохождения курсов, тренингов и получения профессионального образования.

Примеры грантовой поддержки: моушен дизайн, 3D дизайн и анимация, 3D визуализация, веб дизайн, интернет-маркетинг, разработка веб-проектов, UI / UX дизайн, цифровая графика, SMM продвижение, бухгалтерский учет и т.п.

«Ваша идея может существенно отличаться от перечисленных примеров, главное, чтобы она соответствовала критериям программы», – уточнили в DRC – DDG.

Участники программы: ВПЛ, а также местные жители, зарегистрированные и проживающие на территории Донецкой и Луганской областей.

Программа предусматривает предоставление индивидуальных грантов в размере до 350 долл. для получения новых и / или улучшения существующих навыков благодаря прохождению курсов профессионального образования (помощь будет перечисляться на банковский счет в украинской валюте по курсу, актуальному на дату перечисления помощи).

Критерии отбора участников программы:

возможность работать / предоставлять услуги дистанционно в условиях карантина, в соответствии с выбранным обучением / курсом / тренингом;

доказанная мотивация в получении профессиональных навыков. Понимание заявителем схемы практического применения полученных навыков. Желательно наличие у заявителя опыта работы, связанного с получением новых или улучшением существующих профессиональных навыков;

собственное инвестирование со стороны заявителя в размере не менее 20% от стоимости обучения;

наличие квалифицированного и сертифицированного поставщика соответствующих услуг.

особое предпочтение будет отдаваться заявителям, семьи которых имеют социальную или финансовую уязвимость.

Подать заявку можно по ссылке.

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