За 350 гривен в месяц: В Мариуполе будут судить «онлайн-проститутку»

Жительница Мариуполя знакомилась через интернет с мужчинами, и предлагала им оформить платную подписку на закрытый канал, где размещала личные фото и видео порнографического содержания. Теперь ее будут судить за распространение порнографии и легализацию доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

В полиции уточнили, что 23-летняя мариупольчанка создала частный канал в одном из мессенджеров сети интернет. Подписка на закрытый ресурс с фото и видеоматериалами порнографического характера стоила 350 грн в месяц, за отдельную плату пользователям предлагался видео-чат.

Следствие установило, что женщина причастна к 57 фактам распространения файлов порнографического характера.

Расследование завершено. Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;

по ч. 1 ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Уголовные производства направлены в Октябрьский районный суд города Мариуполя. Женщине грозит ограничение свободы до 3-х лет.