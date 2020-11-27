За 350 гривен в месяц: В Мариуполе будут судить «онлайн-проститутку»

Жительница Мариуполя знакомилась через интернет с мужчинами, и предлагала им оформить платную подписку на закрытый канал, где размещала личные фото и видео порнографического содержания. Теперь ее будут судить за распространение порнографии и легализацию доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.
В полиции уточнили, что 23-летняя мариупольчанка создала частный канал в одном из мессенджеров сети интернет. Подписка на закрытый ресурс с фото и видеоматериалами порнографического характера стоила 350 грн в месяц, за отдельную плату пользователям предлагался видео-чат.
Следствие установило, что женщина причастна к 57 фактам распространения файлов порнографического характера.
Расследование завершено. Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:
- ч. 3 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;
- по ч. 1 ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Уголовные производства направлены в Октябрьский районный суд города Мариуполя. Женщине грозит ограничение свободы до 3-х лет.