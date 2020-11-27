20 лет SCM: Ответственный работодатель (Видео)

На предприятиях группы СКМ нет задержек с выплатой зарплат, более того сотрудники получают медстраховки и путевки на отдых. Сейчас в структуре группы работают 160 тысяч человек по всей стране, передает ТК «Украина».

Устраиваясь на работу на предприятия СКМ потенциальный сотрудник знает, что его оформят официально, он будет получать «белую» зарплату, ему гарантированы выходные и отпуск.

Например, в Павлограде (Днепропетровская обл.) действует ДТЭК ШУ «Павлоградское». Принято считать, что шахта – мужская территория. Но здесь есть и женские профессии. В основном, именно дамы решают, в какую сторону горнякам дальше идти в поисках угля – женщины работают на глубине геологами.

Корреспондент телеканала «Украина» спустилась в шахту и показала, как организована работа под землей. «Прохожу инструктаж. Получаю самоспасатель. Такой есть у каждого, кто спускается под землю… Вот мы спустились на 235 метров под землю. Представьте себе – это примерно 80-этажный небоскреб. От таких цифр в голове немного кружится», – делится впечатлениями Анастасия Катаева.

Бригадир машинистов подземных электровозов Евгений Голуб привык и не боится. Отмечает: оборудование – надежное, потому что новое. «Преимущество его от старого в том, что электровоз намного безопаснее, здесь компьютером стоит ограничение скорости», – говорит он.

18 лет назад Евгений пришел на шахту. Она еще была государственной. Вверх карьера пошла, когда рудник стал частным. «На курсы повышения квалификации меня отправляла компания, это все было бесплатно. Стал бригадиром. Теперь в моем подчинении 89 человек», – рассказывает Голуб.

А горный мастер Константин Кардонец раньше работал в компании ДТЭК в Донецкой области. Вместе с семьей сменил регион, но не компанию. «В 2018 году по семейным обстоятельствам мы с женой переехали в город Терновка (Днепропетровская обл.), она у меня отсюда, это ее родной город», – пояснил горняк.

В каком районе выбрать квартиру и в какой садик отдать детей переселенцу советовали коллеги.

А еще Константина и его супругу компания застраховала. Даже в частные больницы они ходят бесплатно. «Покрывает все вопросы от вызова неотложной помощи до выдачи лекарств. По телефону набирается оператор службы и дальше они уже сами договариваются – в какой аптеке, к какому врачу на прием», – рассказал Константин Кардонец, горный мастер службы по перспективному развитию и анкерного крепления ДТЭК ШУ «Павдоградское».

То есть здесь можно сделать карьеру, получить спецодежду, медстраховку и безопасное оборудование. Шахтеры добавляют – и зарплата достойная, а самое главное – стабильн, выплачивается 2 раза в месяц – зарплата и аванс. «У нас даже есть два оплачиваемых отпуска, путевки льготные детям. Да что там говорить, в нашем городе только шахтерский труд и оплачивается», – резюмировал один из горняков.