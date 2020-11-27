Сгорели документы: В Новоайдарском районе компенсацию получили лишь 5% погорельцев

В пострадавшем от масштабных пожаров Новоайдарском районе Луганщины компенсацию от правительства за разрушенное жилье уже получили пока лишь 7 заявителей. Об этом сообщает общественная организация «Восток SOS».

В то же время всего в районе 139 пострадавших от стихии домов, из них более чем у сотни не было необходимых для получения возмещений документов. 50 погорельцев уже восстановили документы, а еще 52 в настоящее время в процессе их оформления. Но как отмечают представители власти, более 30 из них, вероятно, уже не успеют получить компенсации до Нового года.

«Вполне ожидаемо, что одной из самых распространенных юридических проблем для пострадавших стало восстановление правоустанавливающих документов, ведь у многих семей они сгорели во время пожара. Наличие таких документов является необходимым для назначения компенсации за поврежденное имущество. Самое главное, что необходимо помнить в такой ситуации – практически во всех случаях документы можно восстановить», – отмечает юрист «Восток SOS» Ольга Аношкина.

Еще одна из проблем – отсутствие документов вообще, чаще всего это связано с тем, что владельцы жилья по каким-то причинам не оформили наследство. «Из-за этого они столкнулись с невозможностью получить компенсацию и необходимостью как можно быстрее заниматься оформлением документов. Эта ситуация еще раз показала необходимость оформлять наследство вовремя», – добавила Аношкина.