С доставкой на дом: В Мариуполе семья предпринимателей производит сыры и колбасы (Фото)

Предприниматель Михаил Чукурна из Мариуполя вот уже 3 года производит сыры и колбасы, продукцию он доставляет клиентам сам. Об этом рассказывает проект USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

Ранее семья Чукурных занималась пошивом одежды для беременных, у Ольги с Михаилом был свой швейный цех. Но с началом войны на Донбассе продажи снизились, предприниматели решили поменять бизнес.

«Все началось с одной кастрюльки в квартире – в ней экспериментировали. Мы хотели сварить натуральный сыр для себя, чтобы правильно питаться. Мы не имели опыта в этом деле, но имели желание», – вспоминает Михаил Чукурна о старте нового дела в 2017 году.

Всему учились на собственном опыте, угощали друзей, родственников, вносили изменения в рецепты. Сейчас семья имеет торговую марку «Вкусный погребок» – изготавливают сыры и колбасы, копчености. Также предлагают клиентам замороженные овощи. Обустроили сыроварню, мясной цех, коптильню. Сырье для производства – молоко и мясо – закупают у местных фермеров. В ассортименте – сыры коровьи и козьи.

«Мы делаем сыр с пажитником, с грецким орехом, семенами льна, сыры с плесенью, крем-сыры. Постоянно работаем над технологией. Я больше люблю выдержанные сыры, которым больше года. Мы ими гордимся», – говорит предприниматель.

Михаил сам доставляет клиентам продукцию. Для этого приобрел электромобиль. «У меня есть дни адресной доставки – это четверг и пятница. Клиенты знают, что я привезу в эти дни их заказ, со всеми стараюсь договориться, чтобы было удобно. Мы в семье решили, что будем доставлять заказы в определенные часы по районам Мариуполя, эта услуга очень важна для клиентов, так как экономит их время», – поясняет сыровар.

Сейчас предприниматель планирует открыть точку выдачи продукции, где клиенты могли бы забрать свой заказ, и в дальнейшем популяризировать здоровое питание. Михаил говорит, что людей, которые ценят натуральное, с каждым годом становится больше.