COVID-19: В Украине за сутки – 16 294 новых больных

За минувшие сутки в Украине выявили 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 639 человек;

летальных случаев – 184;

выздоровели – 8 897 человек;

проведено тестирований за сутки – 67 348 (в частности методом ПЦР – 43 458, методом ИФА – 23 890).

За все время пандемии в Украине заболели 709 701 человек, из них:

выздоровели – 335 135 человек;

летальных исходов – 12 093.

Проведено ПЦР-тестов – 4 463 249.

Количество заболеваний в регионах: