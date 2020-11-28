COVID-19: В Украине за сутки – 16 294 новых больных

За минувшие сутки в Украине выявили 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях», – уточнил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 639 человек;
- летальных случаев – 184;
- выздоровели – 8 897 человек;
- проведено тестирований за сутки – 67 348 (в частности методом ПЦР – 43 458, методом ИФА – 23 890).
За все время пандемии в Украине заболели 709 701 человек, из них:
- выздоровели – 335 135 человек;
- летальных исходов – 12 093.
Проведено ПЦР-тестов – 4 463 249.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 67 278 случаев;
- Винницкая область – 17 051 случай;
- Волынская область – 23 656 случаев;
- Днепропетровская область – 36 487 случаев;
- Донецкая область – 22 210 случаев;
- Житомирская область – 29 098 случаев;
- Закарпатская область – 22 974 случая;
- Запорожская область – 29 296 случаев;
- Ивано-Франковская область – 35 374 случая;
- Киевская область – 36 214 случаев;
- Кировоградская область – 4 941 случай;
- Луганская область – 6 185 случаев;
- Львовская область – 45 052 случая;
- Николаевская область – 17 710 случаев;
- Одесская область – 42 851 случай;
- Полтавская область – 21 490 случаев;
- Ровенская область – 30 430 случаев;
- Сумская область – 27 603 случая;
- Тернопольская область – 27 425 случаев;
- Харьковская область – 54 517 случаев;
- Херсонская область – 9 845 случаев;
- Хмельницкая область – 28 917 случаев;
- Черкасская область – 22 053 случая;
- Черновицкая область – 33 291 случай;
- Черниговская область – 17 753 случая.