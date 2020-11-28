RU
Все новости

COVID-19: В Украине за сутки – 16 294 новых больных

28.11.20 09:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Украине выявили 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 639 человек;
  • летальных случаев – 184;
  • выздоровели – 8 897 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 67 348 (в частности методом ПЦР – 43 458, методом ИФА – 23 890).

За все время пандемии в Украине заболели 709 701 человек, из них:

  • выздоровели – 335 135 человек;
  • летальных исходов – 12 093.

Проведено ПЦР-тестов – 4 463 249.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 67 278 случаев;
  • Винницкая область – 17 051 случай;
  • Волынская область – 23 656 случаев;
  • Днепропетровская область – 36 487 случаев;
  • Донецкая область 22 210 случаев;
  • Житомирская область – 29 098 случаев;
  • Закарпатская область – 22 974 случая;
  • Запорожская область – 29 296 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 35 374 случая;
  • Киевская область – 36 214 случаев;
  • Кировоградская область – 4 941 случай;
  • Луганская область 6 185 случаев;
  • Львовская область – 45 052 случая;
  • Николаевская область – 17 710 случаев;
  • Одесская область – 42 851 случай;
  • Полтавская область – 21 490 случаев;
  • Ровенская область – 30 430 случаев;
  • Сумская область – 27 603 случая;
  • Тернопольская область – 27 425 случаев;
  • Харьковская область – 54 517 случаев;
  • Херсонская область – 9 845 случаев;
  • Хмельницкая область – 28 917 случаев;
  • Черкасская область – 22 053 случая;
  • Черновицкая область – 33 291 случай;
  • Черниговская область – 17 753 случая.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк