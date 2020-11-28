Донецкий национальный медицинский университет отмечает 90-летие

Сегодня, 28 ноября, Донецкий национальный медицинский университет празднует 90-летие со дня своего основания. Вуз был создан в далеком 1930-м году, и за это время выпустил десятки тысяч врачей, передают «Донецкие новости».

Министр здравоохранения Максим Степанов, который является выпускником учреждения, поздравил онлайн коллектив вуза с юбилеем во время торжественного заседания Ученого совета ДНМУ.

«За 90 лет Донецкий национальный медицинский университет подготовил более 50 тысяч врачей. Я очень горжусь тем, что закончил именно этот университет. Хочу поблагодарить всех учителей, которые сделали меня таким, какой я есть. С такой любовью к медицине, с любовью к жизни. Это заслуга прежде всего преподавателей нашей альма-матер. Сейчас не лучшие времена. Война на востоке Украины заставила Донецкий медуниверситет переехать и работать в новых условиях. Но я уверен, что находясь в Украине, мы и дальше будем делать все, чтобы наш Донецкий медицинский университет был лучшим среди вузов Украины», – сказал глава Минздрава.

С юбилеем поздравил вуз и новоизбранный городской голова Краматорска Александр Гончаренко. С 2014 года университет-переселенец работает здесь.

«Много лет университет успешно развивался и был одним из лидеров в своей области, подготовил много высококвалифицированных специалистов. В 2014 году учреждение вынуждено было изменить место расположения из-за оккупации. И Краматорск гостеприимно принял его. Сейчас в нашем городе получают образование более 1200 студентов. Университет получил вторую жизнь. Я очень рад, что именно в Краматорских больницах преподаватели клинических кафедр оказывают необходимую консультативную и лечебную помощь жителям города и области, кроме того, бывшие студенты становятся молодыми специалистами и остаются работать у нас», – отметил в своем поздравлении мэр Краматорска.

ДонНМУ им. М. Горького был основан в 1930 году как Сталинский медицинский институт, был открыт медико-профилактический факультет. В 1934 году было принято решение о присвоении институту имени Максима Горького. Первый выпуск врачей состоялся в 1935 году. В 1939-м были открыты педиатрический и санитарно-гигиенический факультеты.

Во время Второй мировой войны институт продолжал работать.

В 1959 году были открыты лечебный факультет с вечерней формой обучения и подготовительное отделение для рабочей молодежи, в 1963 году – еще 2 самостоятельных факультета: стоматологический, повышения квалификации врачей. В 1973 году открыт деканат по работе с иностранными студентами.

В 1992 году состоялась реорганизация факультетов: созданы медицинские факультеты № 1, 2, 3, международный медицинский факультет. В 1993 году открыт факультет «Сестринское дело», медицинский лицей.

После событий 2014 года и захвата Донецка незаконными вооруженными формированиями университет переместился на подконтрольную правительству Украины территорию.

Основной базой для размещения администрации университета и большинства кафедр теоретического профиля стала Донбасская государственная машиностроительная академия в Краматорске. Клинические кафедры были организованы на базе лечебно-профилактических учреждений Краматорска, Славянска, Дружковки. Филиал факультета интернатуры и последипломного образования организован в Мариуполе.

Два факультета ДонНМУ с 2016 года находятся в Кропивницком. Это медицинский факультет №2 и международный медицинский факультет.

В неподконтрольном украинским властям Донецке на захваченных мощностях, в корпусах медвуза незаконную деятельность проводит «республиканский» вуз «Донецкий медицинский университет им. Горького».