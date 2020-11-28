Сводка из зоны ООС за 27 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Три факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Так, вблизи Авдеевки враг вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Водяное противник применял крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытного – ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ, применяя подствольный гранатомет и стрелковое оружие, дважды провоцировали украинских военных вблизи населенного пункта Шумы. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал неподалеку Катериновки.

На неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 28 ноября, режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, вблизи Водяного. Со стороны временно неподконтрольной Ужовки (до декоммунизации – Ленинское) НВФ применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем, минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В «ДНР» заявляют, что «за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило – 2 раза. Применялось следующее вооружение: Донецкое направление: миномет 120 мм – 1 раз (12 мин). Мариупольское направление: миномет 82 мм – 1 раз (12 мин)».

В «ДНР» также заявляют, что «в зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Веселое, Ленинское. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано».

В «ЛНР» сообщают, что «за истекшие сутки со стороны ВСУ зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня: в 20:25 Попасная – Калиново-Борщеватое: РПГ-7 (2 выстрела)».