От 45 до 86 лет: В «ДНР» от коронавируса умерли 18 человек за сутки

В «ДНР» за сутки умерли 18 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной болезни. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 27 ноября проведено 345 исследований, из них выявлено 123 случая заболевания (35,7%) и у 9 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За сутки выписано 38 человек. Кроме того, зарегистрировано 18 летальных случаев – мужчины в возрасте от 50 до 83 лет и женщины в возрасте от 45 до 86 лет», – утверждают в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 28 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 10 610:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 537 пациентов (42,8% от общего числа заболевших);

выписаны – 5 080 человек (47,9%);

летальных случаев – 993 (9,3%).

Также в «ДНР» за сутки выявлены 98 случаев пневмоний, что на 20 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализированы 76 человек. Всего на лечении находятся 1 619 пациентов с пневмониями, из них 470 на кислородной поддержке (+17 за сутки).