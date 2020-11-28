«Людей достало отношение новых собственников»: В «ДНР» на заводе прошла стихийная забастовка

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины, в Харцызске, на сталеканатном заводе «Силур» прошла стихийная забастовка. Об этом сообщил экс-командир незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

По его словам, акция протеста состоялась 25 ноября.

«Людей достало отношение новых собственников, а последней каплей стало то, что из и так небогатой зарплаты выплатили только 20%. Работники задавали вопрос: как жить на эти деньги?», – написал Ходаковский.

Он отметил, что проблемы у завода начались после его передачи от «государства» в частные руки.

«А молодые капиталисты повели себя традиционно – как халифы на час. Как я недавно говорил: украл, выпил – в тюрьму? Тут применяется несложная схема: в России размещена фирма-прокладка, на которой оседает прибыль, а на территорию заводится только минимум денег», – подчеркивает «республиканец».

По его мнению, «власти» «ДНР» «своим недоконтролем» за ситуацией сами и подтолкнули людей к проведению забастовки.