RU
Все новости

В Мариуполе из многоэтажки выбросилась женщина

28.11.20 11:59

В Мариуполе сегодня утром, 28 ноября, из многоэтажного дома выбросилась женщина, передает «MRPL.city».

Происшествие случилось в Центральном районе Мариуполя.

«В доме напротив площади Свободы. Известно, что женщина возрастом около 30 лет выбросилась из окна. Она погибла мгновенно, до приезда работников "скорой". Предварительно, причиной самоубийства стали проблемы в отношениях с молодым человеком», – пишет издание.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Подробности выясняются.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк