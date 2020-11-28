В Мариуполе из многоэтажки выбросилась женщина

В Мариуполе сегодня утром, 28 ноября, из многоэтажного дома выбросилась женщина, передает «MRPL.city».

Происшествие случилось в Центральном районе Мариуполя.

«В доме напротив площади Свободы. Известно, что женщина возрастом около 30 лет выбросилась из окна. Она погибла мгновенно, до приезда работников "скорой". Предварительно, причиной самоубийства стали проблемы в отношениях с молодым человеком», – пишет издание.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Подробности выясняются.