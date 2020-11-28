Ребята из Ростова были еще при Януковиче: Данилов рассказал о «ползучей оккупации» Донбасса

Россияне начали фактически участвовать в управлении Донецкой и Луганской областями еще задолго до событий 2014 года. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает «Фокус».

«В фактическое управление Донецкой и Луганской областей россияне зашли намного раньше. Если проанализировать систему координат, которая была у Януковича, то заметите, что еще при нем ребята из Ростова вернулись в Донецк и стали руководить, в частности, областным управлением СБУ. Это была ползучая оккупация – убивали все украинское», – констатировал Степанов.

По его мнению, до того времени, «пока Россия как государство-оккупант не уйдет из Крыма, части Донецкой и Луганской областей, все переговоры, договоренности будут крайне шаткими с точки зрения их выполнения».

«Вижу ли я, что РФ может уйти? Нет. РФ не заинтересована, чтобы Владимир Зеленский был успешным президентом. Это квинтэссенция всего процесса. Владимир Александрович после победы на выборах, обращаясь ко всем постсоветским странам, заявил: у Украины получилось, и у вас может получиться. Путин понимает, что у него есть свои молодые упорные люди, способные вместо него руководить страной…», – считает Данилов.

Он отметил, что многие говорят о хорватском варианте, но забывают, что у Хорватии нет границы с РФ, которая не может существовать без внешнего врага.

«Она всю жизнь должна с кем-то воевать, а иначе распадется. Вдруг население посмотрит по сторонам и подумает, что так плохо живет, потому что "царь" плохой? Чтобы "царь" был хороший, российская власть придумывает искусственных врагов – грузин, украинцев, американцев. С другой стороны, решить проблему деоккупации, освобождения территорий без дальнейших переговоров с Россией тоже невозможно. А она времени не теряет – выдает свои паспорта, насаждает свое законодательство, вводит свою валюту. Мы со своей стороны, как обещал президент Владимир Зеленский, тоже делаем все от нас зависящее, чтобы вопрос был решен мирным путем: платим пенсии, открываем КПВВ, отстроили мост в Станице Луганской. Россия же все время подталкивает нас к общению с представителями ОРДЛО. А что с ними общаться? Они ничего не решают. Все решается в одном месте – в Кремле», – резюмировал секретарь СНБО.