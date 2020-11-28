В десяти городах: На Донетчине от коронавируса умерли 14 человек за сутки (Карта)

На Донетчине коронавирус забрал жизни еще 14 человек. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

От коронавируса скончались по 2 человека в Славянской, Марьинской, Кураховской и Кальчицкой ОТГ, по 1 человеку – в Краматорской, Торецкой, Мангушской, Никольской, Гродовской и Волновахской ОТГ.

За пятницу, 27 ноября, лаборатории сообщили о еще 419 больных, среди которых 15 детей:

180 – в Мариупольской ОТГ;

51 – в Бахмутской ОТГ;

42 – в Краматорской ОТГ;

40 – в Славянской ОТГ;

21 – в Волновахской ОТГ;

15 – в Селидовской ОТГ;

по 9 – в Константиновской и Угледарской ОТГ;

8 – в Мангушской ОТГ;

по 5 – в Покровской и Кураховской ОТГ;

по 4 – в Никольской, Мирненской и Николаевской ОТГ;

по 3 – в Мирноградской и Очеретинской ОТГ;

по 2 – в Сартанской, Торецкой, Новогродовской, Черкасской и Андреевской ОТГ;

по 1 – в Часовоярской, Кальчицкой, Хлебодаровской, Марьинской, Авдеевской и Добропольской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 22 205 случаев заражения COVID-19, из них: