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В десяти городах: На Донетчине от коронавируса умерли 14 человек за сутки (Карта)

28.11.20 13:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине коронавирус забрал жизни еще 14 человек. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

От коронавируса скончались по 2 человека в Славянской, Марьинской, Кураховской и Кальчицкой ОТГ, по 1 человеку – в Краматорской, Торецкой, Мангушской, Никольской, Гродовской и Волновахской ОТГ.

За пятницу, 27 ноября, лаборатории сообщили о еще 419 больных, среди которых 15 детей:

  • 180 – в Мариупольской ОТГ;
  • 51 – в Бахмутской ОТГ;
  • 42 – в Краматорской ОТГ;
  • 40 – в Славянской ОТГ;
  • 21 – в Волновахской ОТГ;
  • 15 – в Селидовской ОТГ;
  • по 9 – в Константиновской и Угледарской ОТГ;
  • 8 – в Мангушской ОТГ;
  • по 5 – в Покровской и Кураховской ОТГ;
  • по 4 – в Никольской, Мирненской и Николаевской ОТГ;
  • по 3 – в Мирноградской и Очеретинской ОТГ;
  • по 2 – в Сартанской, Торецкой, Новогродовской, Черкасской и Андреевской ОТГ;
  • по 1 – в Часовоярской, Кальчицкой, Хлебодаровской, Марьинской, Авдеевской и Добропольской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 22 205 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 9 638 человек (43,4% от всех заболевших);
  • на лечении – 12 164 пациента (54,7%);
  • летальных случаев – 403 (1,8%).

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