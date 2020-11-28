«Дайте стране четкий план»: Яценюк обратился к власти (Видео)

Действия власти должны быть прогнозируемы, а сама власть должна показать стране четкий план, как вырваться вперед. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк 27 ноября в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

«Страх, чувство опасности, неуверенность в будущем – это то, что сегодня преобладает в Украине. У меня нет доверия к действиям украинской власти. Я не знаю и не понимаю, чего украинская власть хочет достичь. Или они сами не знают, что делать», – подчеркнул политик, добавив, что, похоже, так думают 80 процентов украинцев.

«Сейчас выбор между жизнью и смертью. Потому что Россия воюет против Украины, и только позавчера российский снайпер убил украинского военнослужащего. А мировая пандемия воюет против миллионов украинцев, которых надо защитить. Выбор между экономической пропастью и выживанием», – подчеркнул Арсений Яценюк.

И поэтому прежде всего должен быть принят государственный бюджет, отметил он: «Это вопрос двух недель работы парламента. Другого варианта, чем принять бюджет, быть не может».

«Непринятие бюджета – это отставка Кабинета министров. Отставка Кабинета министров – это досрочные парламентские выборы. Досрочные парламентские выборы во время войны, пандемии и экономического кризиса еще и завершатся досрочными президентскими. И в этом выигрывают в первую очередь россияне, популисты и новые большевики», – убежден политик.

Лидер «Народного фронта» вспомнил, как в 2014 году надо было накормить армию, подписать соглашение об ассоциации с ЕС, выполнять требования для получения безвизового режима, освободиться от российской газовой зависимости, ввести санкции, создать международную коалицию, обеспечивать социальные выплаты, предоставлять субсидии – «это очень конкретные вещи».

«Обращаюсь к людям, которые представляют сегодняшнюю украинскую власть. Скажите, пожалуйста, что и как вы собираетесь делать в нашей стране. Мы сейчас заботимся о судьбе страны, которая находится и в пандемическом кризисе, и в экономическом кризисе, и в военной агрессии Российской Федерации против Украины. Поэтому мой призыв сегодня к власти: возьмите себя в руки. Дайте стране четкий план. Продемонстрируйте, что страна способна вырваться вперед»,– подчеркнул Арсений Яценюк.