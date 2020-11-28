Это невыносимая боль: Президент Зеленский призвал присоединиться к акции памяти жертв голодоморов (Видео)

Сегодня, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал присоединиться к всеукраинской минуте молчания по случаю Дня памяти жертв голодоморов. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Ежегодно в последнюю субботу ноября в память и сердце каждого из нас приходит страшный гость – это воспоминание о нечеловеческих преступлениях, которые лишили жизни миллионы украинцев. В этот день душу нашей матери Украины обжигает невыносимая боль, а на ее глазах дрожат слезы. Этот день – сегодня. День памяти жертв голодоморов», – сказал Зеленский.

По его словам, сегодня в Украине вспоминают тех, кто не пережил голод 1921-1923-го, 1946-1947-го и одних из самых страшных – 1932-го и 1933-го годов.

«Следствием Голодомора, который признан геноцидом против нашего народа со стороны тоталитарного сталинского режима, стали миллионы жертв среди украинцев. Это потери, сопоставимые с теми, которые понесла Украина во Второй мировой войне. Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что? Мы никогда не сможем этого понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить», – подчеркнул Зеленский.

Президент призвал всех украинцев сегодня в 16:00 по киевскому времени присоединиться к общенациональной минуте молчания и зажечь в своих окнах свечу памяти.