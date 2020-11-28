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На Луганщине коронавирус унес жизни еще 9 человек

28.11.20 14:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 124 новых случая COVID-19, умерли 9 человек. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

  • Лисичанск – 17 человек;
  • Рубежное – 16;
  • Северодонецк – 26;
  • Беловодский район – 1;
  • Кременской район – 3;
  • Меловской район – 6;
  • Новоайдарский район – 18;
  • Новопсковский район – 6;
  • Попаснянский район – 19;
  • Сватовский район – 1;
  • Старобельский район – 11.

«Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летняя, 65-летняя, 74-летняя женщины и 66-летний мужчина из Северодонецка; 58-летняя, 78-летняя женщины и 60-летний мужчина из Лисичанска; 86-летний мужчина из Рубежного; 58-летняя женщина из Сватово», – уточнили в Луганской ОГА.

За все время пандемии в области диагноз лабораторно подтвержден у 6 185 человек, из них:

  • выздоровели – 3 949 человек (106 за последние сутки), всего 63,8% от общего числа инфицированных;
  • лечатся – 2 070 человек (372 – стационарно, 1 698 – амбулаторно), это 33,5%;
  • умерли – 166 человек (2,7%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 19%.

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