На Луганщине коронавирус унес жизни еще 9 человек

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 124 новых случая COVID-19, умерли 9 человек. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – 17 человек;

Рубежное – 16;

Северодонецк – 26;

Беловодский район – 1;

Кременской район – 3;

Меловской район – 6;

Новоайдарский район – 18;

Новопсковский район – 6;

Попаснянский район – 19;

Сватовский район – 1;

Старобельский район – 11.

«Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летняя, 65-летняя, 74-летняя женщины и 66-летний мужчина из Северодонецка; 58-летняя, 78-летняя женщины и 60-летний мужчина из Лисичанска; 86-летний мужчина из Рубежного; 58-летняя женщина из Сватово», – уточнили в Луганской ОГА.

За все время пандемии в области диагноз лабораторно подтвержден у 6 185 человек, из них:

выздоровели – 3 949 человек (106 за последние сутки), всего 63,8% от общего числа инфицированных;

лечатся – 2 070 человек (372 – стационарно, 1 698 – амбулаторно), это 33,5%;

умерли – 166 человек (2,7%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 19%.