На Луганщине коронавирус унес жизни еще 9 человек

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 124 новых случая COVID-19, умерли 9 человек. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
География выявленных заболеваний:
- Лисичанск – 17 человек;
- Рубежное – 16;
- Северодонецк – 26;
- Беловодский район – 1;
- Кременской район – 3;
- Меловской район – 6;
- Новоайдарский район – 18;
- Новопсковский район – 6;
- Попаснянский район – 19;
- Сватовский район – 1;
- Старобельский район – 11.
«Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летняя, 65-летняя, 74-летняя женщины и 66-летний мужчина из Северодонецка; 58-летняя, 78-летняя женщины и 60-летний мужчина из Лисичанска; 86-летний мужчина из Рубежного; 58-летняя женщина из Сватово», – уточнили в Луганской ОГА.
За все время пандемии в области диагноз лабораторно подтвержден у 6 185 человек, из них:
- выздоровели – 3 949 человек (106 за последние сутки), всего 63,8% от общего числа инфицированных;
- лечатся – 2 070 человек (372 – стационарно, 1 698 – амбулаторно), это 33,5%;
- умерли – 166 человек (2,7%).
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 19%.