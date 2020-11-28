С антикварным пистолем: Мужчина на Донетчине ограбил магазин

В Украинске (Донецкая обл.) угрожая предметом, похожим на оружие, мужчина забрал деньги из кассы магазина и кошелек продавщицы. Полицейские задержали налетчика «по горячим следам», сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 27 ноября.

«В магазин зашел незнакомый мужчина и, угрожая продавцу предметом, похожим на обрез ружья, забрал кассу магазина и личные деньги женщины в размере 1000 грн. После этого нападавший скрылся», – говорится в сообщении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий уже через час личность нападавшего была установлена. Им оказался неоднократно судимый 35-летний местный житель, который только в июле этого года пытался ограбить магазин, но был задержан гражданами и передан наряду полиции.

Преступника задержали, были изъяты вещественные доказательства, а предмет, похожий на обрез охотничьего оружия, который по виду напоминает антикварный пистоль, направлен на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Налетчику грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.