Министр здравоохранения выздоровел от коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов преодолел коронавирусную инфекцию и выздоровел от COVID-19. Об этом он сообщил сегодня, 28 ноября, во время брифинга, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и случилось. Хочу пожелать всем, кто болеет коронавирусом или другими заболеваниями, тоже скорейшего выздоровления», – сказал министр.

Напомним, положительный результат ПЦР-теста Максим Степанов получил 14 ноября. Болезнь продолжалась две недели.