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Министр здравоохранения выздоровел от коронавируса

28.11.20 18:51
Максим Степанов
Максим Степанов / Фото: facebook.com

Министр здравоохранения Максим Степанов преодолел коронавирусную инфекцию и выздоровел от COVID-19. Об этом он сообщил сегодня, 28 ноября, во время брифинга, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и случилось. Хочу пожелать всем, кто болеет коронавирусом или другими заболеваниями, тоже скорейшего выздоровления», – сказал министр.

Напомним, положительный результат ПЦР-теста Максим Степанов получил 14 ноября. Болезнь продолжалась две недели.

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