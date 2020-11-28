«Добрались до самого прибыльного бизнеса»: В «ДНР» создали «госкорпорацию» ритуальных услуг

В «ДНР» создали «государственную корпорацию "Ритуал"». Соответствующий «указ» подписал «глава «ДНР» Денис Пушилин, сообщает пресс-служба «правительства ДНР».

«Глава ДНР подписал указ № 403 от 25 ноября 2020 года "О реорганизации Государственной корпорации по разработке и реализации современных технологий "Донецкие технологии" и создании государственной корпорации "Ритуал"», – говорится в сообщении.

Согласно «документу», целью деятельности новосозданной «корпорации» является предоставление широкого перечня ритуальных услуг, включая организацию и проведение захоронений, монтаж и демонтаж надмогильных сооружений, кремацию тел умерших, захоронение и хранение урн с прахом, организацию отправки гроба с телом или урны с прахом за пределы «ДНР» и проч.

Одним из пунктов «указа» предусматривается, что к основным полномочиям «госкорпорации» относится «осуществление мониторинга состояния организаций, участвующих в реализации проектов и программ с участием ГК "Ритуал"».

Эту новость прокомментировали в популярном донецком Telegram-канале как еще один пример захвата «большими людьми ДНР» перспективного «бизнеса».

«Летом прекращена деятельность охранных фирм, а сейчас "добрались" до самого в нынешних условиях прибыльного "бизнеса" – похоронных услуг. Да, указом №403 от 25.11.2020 года в ДНР создана госкорпорация "Ритуал", с учетом того, кто ее "крышует", остальные с рынка "пойдут на выход"», – пишут в паблике.

Ранее сообщалось, что жители неподконтрольного украинским властям Донецка показали большие очереди в морг. Родственники по нескольку дней могут ожидать, чтобы забрать тела умерших после вскрытия.