Больницам Донетчины передали 10 кислородных концентраторов от ЕС и ПРООН

Десять специализированных кислородных концентраторов медицинским учреждениям Донецкой области передали Европейский Союз и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Оборудование передадут в три учреждения, которые принимают больных COVID-19, для проведения кислородной терапии пациентам с нарушениями дыхания и для облегчения течения болезни.

27 ноября на территории КНП «Областной перинатальный центр г. Краматорск» состоялась передача двух специализированных кислородных концентраторов. В скором времени планируется доставка еще 8 концентраторов для нужд инфекционных больниц в городах Константиновка и Мирноград.

В Донецкой ОГА напомнили, что в августе 2020 года ПРООН в Украине и ЕС передали 18 медицинским учреждениям Донецкой области 50 специализированных кислородных концентраторов на сумму 25 тыс. долл. США, а также 10 мониторов пациентов областному перинатальному центру и городской больнице №3 в Краматорске для эффективного контроля за состоянием пациентов в условиях пандемии COVID-19.

Кислородные концентраторы (со скоростью распыления 10 л / мин) – это специальные электрические приборы, обеспечивающие отделение кислорода от атмосферного воздуха и подают кислород высокой концентрации (более 90%). Они позволяют больным COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии, получать оксигенотерапию. Закупка оборудования осуществляется в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза.