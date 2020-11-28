На Донетчине спасатели показали, как убирали с моста свесившуюся фуру (Фото, видео)

На автодороге в районе Мариуполя спасатели задействовали спецтехнику и отряд специального назначения, чтобы снять с моста фуру, которая повисла над дорогой в результате ДТП. Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

ДТП произошло утром 26 ноября, на мосту автодороги Т0523 «Кременевка – Ялта» (съезд на с. Кременевка), который проходит над автодорогой Н-20 «Славянск – Донецк – Мариуполь».

«Произошел частичный съезд грузового автомобиля HOWO с пустым прицепом с моста. Вследствие съезда кабина грузового автомобиля свесилась с моста на полосу автодороги Н-20, а прицеп остался на мосту, в поднятом состоянии. Для обеспечения пожарной безопасности на место происшествия было направлено отделение на автоцистерне 100 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления», – рассказали в областном управлении ГСЧС.

Также для ликвидации последствий ДТП на место происшествия выехал автокран Zoomlion и САРМ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Силами аварийно-спасательного отряда спецназначения фуру с прицепом подняли с отбойника моста и поставили на колеса на проезжую часть автодороги. Грузовик отбуксировали к месту проведения ремонта.

Всего к данной операции от ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области привлекалось 14 человек личного состава и 3 единицы техники.