Снимут 4 километра рельс: В «ЛНР» «добивают» остатки луганского трамвая

Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске ударными темпами демонтируют трамвайные пути. С начала октября коммунальщики раскопали и убрали более 2 тысяч метров рельсового полотна. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Рельсы демонтируют в Каменнобродском районе Луганска по улице Артема.

«Дорожники снимают трамвайные пути и подготавливают дорогу к капитальному ремонту. После завершения всех работ проезжая часть станет шире. Всего планируется демонтировать более 4 тысяч метров рельс – от переулка Кубанский до улицы Заречной. В районе школы №28 рельсы уже демонтировали, дорогу засыпали и разровняли», – говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

Как сообщается, демонтаж рельсов на улице Артема в Луганске планируют завершить к 20 декабря.

Ранее в Луганске местные жители сняли на видео улицы, где недавно были демонтированы трамвайные пути. Ролик опубликовали в соцсетях и назвали его «прощанием с луганским трамваем». Люди сожалеют, что в «ЛНР» уничтожили городской трамвай, который пережил Вторую мировую войну.

Также в соцсети местные жители Луганска показали, какое печальное зрелище представляет собой заброшенный трамвайный парк.