«Шахтер» обыграл «Днепр»

Сегодня, 28 ноября, в рамках чемпионата Украины по футболу «Днепр-1» проиграл «Шахтеру». Исход игры – 0:1. Об этом сообщает пресс-службы ФК «Шахтер».

В Днепр «горняки» отправились уже через два дня после матча Лиги чемпионов, а потому широкая ротация состава была неизбежной. Луиш Каштру доверил место в старте молодым футболистам, среди которых Сиприано и Фернандо в роли центрфорварда, а команду на поле вывел опытный Марлос.

Соперники начали матч с осторожной разведки, которая затянулась чуть ли не на весь первый тайм. Много тактических противостояний, много борьбы за мяч и контроль середины поля, но минимум опасных моментов у ворот. Остроты добавляли разве что дальние удары Майкона: первый из них отразил Юрчук, после второго мяч на сантиметры разминулся с девяткой. Хозяева умело гасили скорость взрывных вингеров «Шахтера» Соломона и Тете регулярными фолами, а вскрыть хорошо организованную оборону через центральную зону не получалось.

Понимая проблемы команды, Луиш Каштру выпустил на второй тайм Алана Патрика и Тайсона, сняв с игры Маркоса и Манора. Днепряне с первых минут не упускали возможности потянуть время, за что неоднократно получали устные предупреждения от арбитра. А Майкон продолжил свою дуэль с голкипером хозяев: бразилец мощно выстрелил со штрафного – Юрчук снова потянул. Подопечные Игора Йовичевича свой дебютный удар в створ ворот нанесли аж на 65-й минуте, но он не стал проблемой для Трубина. «Горняки» включились в заключительной десятиминутке: Матвиенко обыграл нескольких оппонентов и создал момент для Фернандо, однако тот перебросил и кипера, и ворота. Но на 88-й минуте гостям все же удалось провести победный гол. Сиприано выполнил подачу с левого фланга, мяч пролетел через всю штрафную и попал к Тете, который без помех уложил его точно в нижний угол.

1:0 – «Шахтер» вырвал победу у «Днепра-1».

«Днепр-1» (Днепр) – «Шахтер» (Донецк) – 0:1 (0:0)

Днепр, «Днепр-Арена», без зрителей

Гол: 0:1 Тете (88)

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Майкон (Коваленко, 60), Тете, Маркос (Патрик, 46), Соломон (Тайсон, 46), Марлос (к) (Степаненко, 90), Фернандо

Следующая игра состоится 1 декабря. Лига чемпионов. «Горняки» на НСК «Олимпийский» примут чемпиона Испании «Реал» (Мадрид). Игра начнется в 19:55.