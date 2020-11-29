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В Украине за сутки 13 тысяч новых случаев COVID-19

29.11.20 12:10
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине 12 978 новых случаев COVID-19, из них 599 детей и 408 медработников. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1561 чел.;
  • летальных случаев – 120;
  • выздоровели – 4243 чел.;
  • проведено тестирований – 49 180 (в том числе методом ПЦР – 39233, методом ИФА – 9947).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях», – отметил Степанов.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 722 679 человек, из них:

  • выздоровели – 339 378 чел. (47% от всех заболевших);
  • находятся на лечении – 371 088 чел. (51%);
  • летальных случаев – 12 213 (1,7%);
  • проведения ПЦР-тестов – 4 502 482.

Количество заболеваний по регионам:

  • г. Киев – 69018 случаев;
  • Винницкая область – 17 272 случая;
  • Волынская область – 23 905 случаев;
  • Днепропетровская область – 37 651 случай;
  • Донецкая область – 22602 случаи;
  • Житомирская область – 29 590 случаев;
  • Закарпатская область – 23 065 случаев;
  • Запорожская область – 30 150 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 35 930 случаев;
  • Киевская область – 36 996 случаев;
  • Кировоградская область – 5085 случаев;
  • Луганская область – 6239 случаев;
  • Львовская область – 45 636 случаев;
  • Николаевская область – 18173 случаи;
  • Одесская область – 44 131 случай;
  • Полтавская область – 21 779 случаев;
  • Ровенская область – 30 807 случаев;
  • Сумская область – 28 185 случаев;
  • Тернопольская область – 27 662 случая;
  • Харьковская область – 55 221 случай;
  • Херсонская область – 10 009 случаев;
  • Хмельницкая область – 29 419 случаев;
  • Черкасская область – 22 529 случаев;
  • Черновицкая область – 33 512 случаев;
  • Черниговская область – 18 113 случаев.

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