В Украине за сутки 13 тысяч новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине 12 978 новых случаев COVID-19, из них 599 детей и 408 медработников. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1561 чел.;

летальных случаев – 120;

выздоровели – 4243 чел.;

проведено тестирований – 49 180 (в том числе методом ПЦР – 39233, методом ИФА – 9947).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях», – отметил Степанов.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 722 679 человек, из них:

выздоровели – 339 378 чел. (47% от всех заболевших);

находятся на лечении – 371 088 чел. (51%);

летальных случаев – 12 213 (1,7%);

проведения ПЦР-тестов – 4 502 482.

Количество заболеваний по регионам: