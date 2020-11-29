В Украине за сутки 13 тысяч новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине 12 978 новых случаев COVID-19, из них 599 детей и 408 медработников. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1561 чел.;
- летальных случаев – 120;
- выздоровели – 4243 чел.;
- проведено тестирований – 49 180 (в том числе методом ПЦР – 39233, методом ИФА – 9947).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях», – отметил Степанов.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 722 679 человек, из них:
- выздоровели – 339 378 чел. (47% от всех заболевших);
- находятся на лечении – 371 088 чел. (51%);
- летальных случаев – 12 213 (1,7%);
- проведения ПЦР-тестов – 4 502 482.
Количество заболеваний по регионам:
- г. Киев – 69018 случаев;
- Винницкая область – 17 272 случая;
- Волынская область – 23 905 случаев;
- Днепропетровская область – 37 651 случай;
- Донецкая область – 22602 случаи;
- Житомирская область – 29 590 случаев;
- Закарпатская область – 23 065 случаев;
- Запорожская область – 30 150 случаев;
- Ивано-Франковская область – 35 930 случаев;
- Киевская область – 36 996 случаев;
- Кировоградская область – 5085 случаев;
- Луганская область – 6239 случаев;
- Львовская область – 45 636 случаев;
- Николаевская область – 18173 случаи;
- Одесская область – 44 131 случай;
- Полтавская область – 21 779 случаев;
- Ровенская область – 30 807 случаев;
- Сумская область – 28 185 случаев;
- Тернопольская область – 27 662 случая;
- Харьковская область – 55 221 случай;
- Херсонская область – 10 009 случаев;
- Хмельницкая область – 29 419 случаев;
- Черкасская область – 22 529 случаев;
- Черновицкая область – 33 512 случаев;
- Черниговская область – 18 113 случаев.