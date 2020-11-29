Прекращена подача воды в ряд городов и сел Донетчины

Сегодня, 29 ноября, в ряде населенных пунктов прекращена или сокращена подача воды из-за ремонта на магистральном водоводе Второго Донецкого водопровода. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.

На период проведения ремонтных работ будет прекращена подача воды:

городам Дружковке и Константиновке;

поселкам городского типа Новгородское и Щербиновка (под Торецком);

селам Иванополье, Плещеевка, Нелеповка, Яблоновка, Александро-Калиново, Екатериновка, Петровка, Степное.

Городам Славянске и Краматорске подача воды будет сокращена.