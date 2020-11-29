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Прекращена подача воды в ряд городов и сел Донетчины

29.11.20 12:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 29 ноября, в ряде населенных пунктов прекращена или сокращена подача воды из-за ремонта на магистральном водоводе Второго Донецкого водопровода. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.

На период проведения ремонтных работ будет прекращена подача воды:

  • городам Дружковке и Константиновке;
  • поселкам городского типа Новгородское и Щербиновка (под Торецком);
  • селам Иванополье, Плещеевка, Нелеповка, Яблоновка, Александро-Калиново, Екатериновка, Петровка, Степное.

Городам Славянске и Краматорске подача воды будет сокращена.

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