Умершие и выздоровевшие: Ситуация с COVID-19 на Донетчине и в «Л-ДНР»

В Донецкой области от коронавируса скончался житель Константиновки. Также за прошедшие сутки на подконтрольной Украине части региона – 391 новый заболевший COVID-19, среди которых 23 ребенка. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Новые заболевших зафиксированы в следующих объединенных территориальных громадах:

187 – в Мариупольской ОТГ;

28 – в Бахмутский ОТГ;

27 – в Торецкой ОТГ;

23 – в Краматорской ОТГ;

18 – в Волновахской ОТГ;

12 – в Великоновоселковской ОТГ;

11 – в Светлодарской ОТГ;

9 – в Славянской ОТГ;

по 7 – в Александровской, Белозерской и Добропольской ОТГ;

6 – в Соледарскоий ОТГ;

по 5 – в Сартанской, Мангушской и Ольгинской ОТГ;

по 4 – в Часовоярской, Константиновской, Никольской, Марьинской и Кураховской ОТГ;

3 – в Старомлыновской ОТГ;

по 2 – в Мирненской, Комарской, Шаховской и Черкасской ОТГ;

по 1 – в Угледарской, Святогорской и Лиманской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 22 596 случаев заражения COVID-19, из них:

выздоровели – 11 060 человек (49% от всех заболевших);

на лечении – 11 132 пациентов (49%);

летальных случаев – 404 (1,8%).

В «ДНР» за сутки 42 новых заболевших. «За 28 ноября проведено 95 тестирований, из них выявлено 39 случаев заболевания, и у 3 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – сообщает «минздрав ДНР».

Также в «республике» от коронавируса за сутки умерли 13 человек. Среди них – мужчины в возрасте от 48 до 83 лет и женщины в возрасте от 43 до 83 лет.

Таким образом, в «ДНР» с начала пандемии коронавирус подтвержден у 10 652 человек, из них:

выздоровели – 5080 человек (48% от всех заболевших);

на лечении – 4566 пациентов (43%);

скончались – 1006 (9%).

В «ЛНР» за сутки 2 летальных случая, 8 новых зараженных. По данным «минздрава ЛНР», с начала пандемии в «республике» 1782 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 1552 человека (87% от всех заболевших);

на лечении – 87 пациентов (5%);

скончались – 143 (8%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 29 ноября в Украине COVID-19 заболели 722 679 человек (339 378 пациентов выздоровели, 12 213 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области (на 28 ноября) – 6 185 случаев (выздоровели – 3 949 пациентов, летальных случаев – 166).