Умершие и выздоровевшие: Ситуация с COVID-19 на Донетчине и в «Л-ДНР»

В Донецкой области от коронавируса скончался житель Константиновки. Также за прошедшие сутки на подконтрольной Украине части региона – 391 новый заболевший COVID-19, среди которых 23 ребенка. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Новые заболевших зафиксированы в следующих объединенных территориальных громадах:
- 187 – в Мариупольской ОТГ;
- 28 – в Бахмутский ОТГ;
- 27 – в Торецкой ОТГ;
- 23 – в Краматорской ОТГ;
- 18 – в Волновахской ОТГ;
- 12 – в Великоновоселковской ОТГ;
- 11 – в Светлодарской ОТГ;
- 9 – в Славянской ОТГ;
- по 7 – в Александровской, Белозерской и Добропольской ОТГ;
- 6 – в Соледарскоий ОТГ;
- по 5 – в Сартанской, Мангушской и Ольгинской ОТГ;
- по 4 – в Часовоярской, Константиновской, Никольской, Марьинской и Кураховской ОТГ;
- 3 – в Старомлыновской ОТГ;
- по 2 – в Мирненской, Комарской, Шаховской и Черкасской ОТГ;
- по 1 – в Угледарской, Святогорской и Лиманской ОТГ.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 22 596 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 11 060 человек (49% от всех заболевших);
- на лечении – 11 132 пациентов (49%);
- летальных случаев – 404 (1,8%).
В «ДНР» за сутки 42 новых заболевших. «За 28 ноября проведено 95 тестирований, из них выявлено 39 случаев заболевания, и у 3 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – сообщает «минздрав ДНР».
Также в «республике» от коронавируса за сутки умерли 13 человек. Среди них – мужчины в возрасте от 48 до 83 лет и женщины в возрасте от 43 до 83 лет.
Таким образом, в «ДНР» с начала пандемии коронавирус подтвержден у 10 652 человек, из них:
- выздоровели – 5080 человек (48% от всех заболевших);
- на лечении – 4566 пациентов (43%);
- скончались – 1006 (9%).
В «ЛНР» за сутки 2 летальных случая, 8 новых зараженных. По данным «минздрава ЛНР», с начала пандемии в «республике» 1782 случая COVID-19, из них:
- выздоровели – 1552 человека (87% от всех заболевших);
- на лечении – 87 пациентов (5%);
- скончались – 143 (8%).
Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 29 ноября в Украине COVID-19 заболели 722 679 человек (339 378 пациентов выздоровели, 12 213 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области (на 28 ноября) – 6 185 случаев (выздоровели – 3 949 пациентов, летальных случаев – 166).