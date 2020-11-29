Реестра нет, комиссия не работает: У Зеленского сообщили о ситуации с пропавшими без вести

По данным ВСУ, сейчас 69 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщила руководитель Офиса уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая.

Сейчас общий учет пропавших без вести на Донбассе (как военных, так и гражданских лиц) осуществляет СБУ через созданный в ее составе объединенный центр, который имеет сводную информацию.

Кроме того, по словам Зарецкой, законодательство предусматривает функционирование при Министерстве юстиции Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Но реестра до сих пор нет. «Технически Единый реестр может быть создан и запущен в работу за полгода, если соответствующее финансирование будет предусмотрено», – отметила она.

Также в стране до сих пор не работает Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Зарецкая надеется, что она заработает до конца марта. «Если все пойдет по плану, все формальные процедуры пройдут, в марте комиссия начнет работу полноценно», – сказала она.

В частности, на данный момент у комиссии даже нет председателя. По словам Зарецкой, он может быть избран в течение двух недель.

При этом поисковые работы не прекращались и осуществлялись силами подразделений Национальной полиции и военными в зоне проведения боевых действий (гуманитарный проект ВСУ «Эвакуация 200»), а также общественными организациями.

«Основные сложности – с поисками на неподконтрольных территориях. Действия на временно оккупированных территориях согласуются в политическом формате через Трехстороннюю контактную группу. И, к сожалению, сегодня получить разрешение и гарантию безопасности поисков не удается из-за позиции противоположной стороны», – сообщила Зарецкая.

Она добавила, что на сегодня на неподконтрольных территориях работать может только Международный комитет Красного Креста.