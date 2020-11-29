Ставят буржуйки и следят за врагом: Как выглядят будни украинских военных

На передовой вблизи села Крымское (Луганская обл.) в период перемирия бойцы утепляют блиндажи, рубят дрова и постоянно наблюдают за противником. Относительную тишину иногда «нарушают» животные, натыкаются на растяжки, передает «Громадське радіо».

Бойцы проводят последние приготовления к встрече зимы. Военнослужащий Петр рубит дрова, отмечает, что только одна буржуйка требует два КамАЗа дров из расчета, что отапливать нужно где-то 4 месяца. Поэтому работы много.

«Это сделать надо скорей. Зиму мы прогнозировать не можем. Возможно, она будет холодной. Но перед тем, как заготовить все дрова, мы утепляем все блиндажи, закрываем все щели. Ставим буржуйки, выводим трубы, смотрим на пожарную безопасность: все хорошо, есть песок, вода», – говорит Петр.

По его словам, уже более трех месяцев вблизи Крымского – тишина. «За время пребывания на ротации уже 3 месяца, здесь выстрелов не было, кроме взрывов. Возможно, это с той стороны от линии разграничения, в сторону своих же. То есть не в нашу сторону. Возможно, это срабатывание какой-то пехотной мины во время передвижения зверей или еще что-то», – поясняет боец.

С 27 июля этого года договорились о полном и всеобъемлющее прекращение огня. Но «Л-ДНР» этих договоренностей придерживаются не всегда и не везде. «Было гораздо больше боевых действий. Поменялось все. Немного в лучшую сторону. Немного в худшую сторону. Сейчас, например, по моему мнению, это перемирие с одной стороны хорошо, но все равно наших солдат убивают. А с другой стороны – мы же не знаем, когда можно открывать огонь, когда есть опасность для твоей жизни. Опасность для жизни говорят 50-100 метров. Это неправильно. Снайпер стреляет за километр, за 2 километра», – говорит военнослужащий Александр.

С украинских позиций в бинокль виден противник. Бойцы говорят, что на позициях «ЛНР» также готовятся к зиме.

Сейчас погода на Луганщине меняется почти каждый день. Утром – сильные туманы, ничего не видно. «Погода изменилась. Утром туманы. Поэтому усиливаем бдительность, стараемся следить. Когда туманы – ограниченная видимость, то все берется на слух. Уже две недели почти каждое утро туманы», – объясняет военнослужащий Валентин.

Кроме подготовки к зиме и наблюдения за противником задача бойцов в период затишья – поддерживать оружие в боевой готовности. А здесь ее хватает. Чтобы во время боя ничего не заклинило, надо постоянно чистить и проверять боеспособность. «Конечно, мы их чистим, чтобы ничего страшного не случилось. Бывает стреляешь и его заклинивает, поэтому и чистим периодически оружие», – объясняет Николай, демонстрируя станковый пулемет Дегтярева-Шпагина.

Военные заверяют, что в случае чего, за считанные минуты дадут отпор врагу, поэтому бояться местному населению нечего.