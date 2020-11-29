В Генпрокуратуре с рассказали об уголовных делах в связи с войной на Донбассе

В связи с вооруженным конфликтом на Донбассе и оккупацией Крыма правоохранители зафиксировали 20 тыс. уголовных преступлений. Об этом в интервью «ZN.ua» сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«У нас более 20 тыс. уголовных правонарушений в более чем 5 тыс. производств. Эта статистика охватывает все преступления, связанные с вооруженным конфликтом. В них фигурирует почти 9,5 тыс. человек. Из них – сотни граждан РФ, в том числе высшее политическое и военное руководство страны-агрессора», – сказал Мамедов.

Кроме граждан России ведутся уголовные дела в отношении 250 наемников из 31 страны мира. «География широка: Европа, Азия, Америка. Буквально из последнего – в конце октября в Единый реестр досудебных расследований внесли факт вербовки, финансирования, обучения наемников гражданином Финляндии для участия в конфликте в составе незаконных вооруженных формирований РФ. Свою "деятельность" он вел в своей стране: вербовал, собирал деньги, военное снаряжение, покрывал расходы на билеты, паспорта, визы. Был награжден медалью "За освобождение Крыма"», – рассказал заместитель генпрокурора.

Если говорить о специализации наемников, то в основном это снайперы, пулеметчики, разведчики и артиллеристы, которые действуют в незаконных законом вооруженных формированиях «Л-ДНР» – «Восток», «Призрак», «Оплот», «Пятнашка» и другие. Некоторые из них становились командирами дивизионов и рот.

«Сегодня потенциально статус военного преступника только по событиями на Донбассе могут получить более сотни людей. Это те люди, против которых ведутся расследования, часть уже имеет обоснованные подозрения. В этом году только на уровне Департамента прокуроры объявили подозрение 54 лицам в совершении особо тяжких преступлений во время вооруженного конфликта. Это участники незаконных формирований, нарушивших законы и обычаи ведения войны, и работники спецслужб РФ, которые склоняют граждан Украины к госизмене… Еще около 230 человек – это люди, которые совершили тяжкое преступление, – решение и ведение агрессивной войны», – продолжил Мамедов.

Он также напомнил, что военные преступления не имеют сроков давности.

Сейчас в судах уже находится 143 дел в отношении 148 обвиняемых.

С начала нынешнего года вынесено 8 приговоров. «Например, на 13 лет осужден бывший начальник разведки сектора в зоне АТО по госизмене, двух граждан РФ на 7 и 8 лет за покушение на теракт в Киеве. По ст. 438 УК (нарушения законов и обычаев войны) есть 2 приговора: первый – за жестокое обращение с военнопленными, второй – группе лиц за незаконное похищение людей, лишение свободы и принуждение к труду. Гражданских пленных заставляли строить оборонительные укрепления. Кроме того, суд вынес приговор за пропаганду войны», – привел примеры заместитель генпрокурора.

«Мы часто слышим, что общество устало от войны, кризис в экономике и пандемия отодвигают вопрос вооруженного конфликта на второй план. Но конфликт никуда не делся, он, к сожалению, все еще остается реалиями нашей жизни. И я при каждом удобном случае стараюсь напоминать, что 7% нашей территории все еще оккупированы», – отметил Мамедов.