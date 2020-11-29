«Ощадбанк» в нейтральной зоне: Как предлагают упросить доступ жителей «Л-ДНР» к украинским сервисам

В связи с фактическим блокированием линии разграничения в Донецкой области, и не полной работы КПВВ в Луганской области, жители неподконтрольных Украине территорий лишены доступа к украинским сервисам, услугам. В этой связи предлагается разрешить работу мобильного отделения «Ощадбанка» в нейтральной зоне линии разграничения. А также отменить штрафы для тех, кто выезжает из «ДНР» через Россию. С такими предложениями выступил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Так, в Луганской области продолжает работать один КПВВ – в Станице Луганской. В Счастье и Золотом «ЛНР» не открыла свои пункты пропуска. «На сегодняшний день у нас более-менее стабильно работает КПВВ "Станица Луганская". Здесь с подконтрольной Украине территории пропускаются все желающие. Но представители т.н. "ЛНР" на свою территорию пропускают только людей, которые имеют прописку на неподконтрольной территории... Из Луганска же людей выпустят, достаточно, чтобы у человека был электронный пропуск для пересечения КПВВ, и ему нужно будет на подконтрольной территории пройти 14-дневную самоизоляцию или сдать ПЦР-тест, чтобы сократить самоизоляцию. Но если у человека прописка на подконтрольной территории, то он не сможет вернуться в "ЛНР"», – рассказал Каплин.

«В Донецкой области по понедельникам и пятницам открывается КПВВ "Новотроицкое", здесь идет пропуск по заранее согласованным спискам… Но попадание в списки можно ожидать месяцами, и не факт, что ты выедешь… Другие КПВВ из-за блокирования "ДНР" не работают на пересечение», – добавил общественник.

Поэтому многие люди вынуждены выезжать из «ДНР» через Россию и затем въезжать в Украину через российско-украинскую границу. «В Донецкой области де-факто заблокированы КПВВ, если не рассматривать "Новотроицкое". И единственный вариант выехать – через Россию. Едут через территорию Ростовской области, а потом въезжают в Украину на территорию либо Харьковской области (пункт пропуска "Гоптовка", – ред.), либо Луганской области (пункт пропуска "Меловое", – ред.). Мы слышим, что даже через Крым едут», – пояснил Каплин.

Такие выезды (въезды) с неподконтрольной территории являются незаконными, т.к. согласно украинским нормам, выезд должен осуществляться только через КПВВ, расположенные на линии соприкосновения. «Поэтому украинские пограничники на таких въезжающих выборочно накладывают штрафы (1700 – 5400 грн, – ред.). Несколько таких кейсов мы передавали в офис представителя омбудсмена в Донецкой и Луганской областях, они представляли интересы таких граждан в суде и аннулировали штрафы. Потому что де-факто сегодня нет иного пути попасть, выехать с неподконтрольной территории, особенно если речь идет о Донецкой области», – сказал общественник.

В связи со сложившейся ситуацией, которая длится с марта, Евгений Каплин предложил ряд действий, реализовав которые украинская власть облегчила бы положение оставшихся на неподконтрольной территории своих граждан.

Первое – обеспечить доступ к пенсиям для граждан, которые проживают в «Л-ДНР» и имеют оформленные украинские пенсии. «Еще в марте на различных встречах я говорил, что самым здравым решением была бы организация мобильных пунктов "Ощадбанка" (в Донецкой и Луганской областях они организованы на базе специальных бронированных КрАЗов, они сейчас ездят по прифронтовым селам). Логика была в том, чтобы этим КрАЗам позволили работать на нейтральной территории – между украинским КПВВ и контрольно-пропускным пунктом "Л-ДНР". В этих машинах люди смогли бы получать свои пенсии, проходить необходимые процедуры», – предложил Каплин.

Он напомнил, что у многих граждан закончился срок действия банковских карт. «Пока "Ощадбанк" постоянно продлевает их действие (на данный момент – до 1 января 2021 года, – ред.). Но с другой стороны, человек может получить новую карту только лично, снять деньги с нее он тоже может только на подконтрольной территории. Т.е. человеку как-то нужно попасть на подконтрольную территорию. А это связано со многими сложностями. Например, "тур" из Донецка в Харьковскую область через Россию может занимать до 30 часов, и проезд в одну сторону со всеми расходами обойдется до 5 тыс. грн, плюс еще могут быть штрафы», – добавил Каплин.

Поэтому, по его мнению, работа мобильных отделений «Ощадбанка» в нейтральной зоне снизила бы количество желающих незаконно посещать Украину через Россию.

«Но нужно договорится об охране этого объекта, о допуске его на нейтральную территорию. И тогда "Ощадбанк" мог бы выдавать карточки, деньги. И таким образом человек не пересекает линию разграничения, но возвращается назад со своей пенсией», – отметил общественник.

Второй момент – отмена штрафов для прибывающих из «Л-ДНР» через Россию. В этой связи Каплин привел пример, что на неподконтрольных территориях отмечается дефицит медикаментов. «Мы часто слышим, что там не хватает медикаментов, нет антибиотиков. К нам обращались люди, которым мы в ручном режиме через закрытые КПВВ передавали лекарства с подконтрольной территории. А сейчас люди сидят заблокированными и не могут получить доступ к полноценной медицинской помощи – это не нормальная ситуация», – рассказал он.

В данном случае должна идти речь, как упростить людям доступ на подконтрольную территорию. «Даже если человек едет через Россию – это вынужденная мера, и поэтому на него не должен накладываться штраф. Да, они нарушают правила въезда-выезда. Но в случае с неподконтрольной частью Донецкой области у них вообще нет иного выхода. Я не беру во внимание списочную систему пересечение КПВВ, по которой, грубо говоря, выезжают до 100 человек в неделю. При этом до карантина трафик каждого КПВВ был около 15 тыс. человек в день», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, сейчас жителям «Л-ДНР» въезжать в Украину через Россию выгоднее, чем при законном пересечении линии разграничения. Но при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, люди подлежат административной ответственности: штрафы составляют 1700 – 5400 грн, но могут быть и увеличены. При этом штрафы имеют срок давности или их можно оспорить. Однако в Минреинтеграции заявили, что не намерены отменять такие штрафы.

Напомним, что в связи с ухудшением погодных условий теперь путь из Донецка через Россию в украинский Мариуполь занимает 34 часа (в довоенное время можно было доехать за 2 часа). Осенью стоимость проезда «Донецк – Мариуполь» через РФ повысилась, и теперь составляет от 3500 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»