В день – 75 долларов: В «ДНР» зарабатывают на компьютерных играх

В «ДНР» молодежь также увлекается компьютерными играми, для некоторых геймерство становится профессией, которая приносит доход. Об этом в интервью «республиканскому» изданию рассказал житель Донецка Алексей Оксентюк, для которого полтора года игры на компьютере – основной заработок.

Алексею сейчас 24 года, увлекся компьютерными играми в 13-14 лет. Начинал с Lineage 2, World of Warcraft, Dota 2, CS.

«Еще полтора года назад я играл и это было просто хобби, я ходил на обычную работу. Работал официантом, на стройке, продавцом. И в один момент мне надоело просыпаться с мыслью "Опять на работу". И тогда я начал бустить аккаунты (поднимал их рейтинги, – ред.) по Dota 2, подал заявку на одну из самых популярных платформ по бусту рейтинга, прошел проверку, и начал зарабатывать играя», – рассказал парень.

Он отметил, что для входа в профессиональную игру никаких взносов не требуется. Кроме мощного компьютера и периферии нужны навыки, крепкие нервы и терпение.

«Когда я занимался бустом рейтинга по Dota 2, у меня в команде были люди, которые сильно нервничали из-за того, что проиграли игру. Я же наоборот не нервничал, потому-то знал, что сейчас одну игру проиграю, а следующие 10 выиграю. К чему это я говорю, в Dota 2 много решает само отношение к игре. Нужно уметь принимать поражение и обязательно после каждого проигрыша пересматривать свою игру, проводить ее анализ. А тем, кто после каждого проигрыша впадают в истерику, нужно менять отношение к игре, так как зачастую большинство поражений в играх из-за этого», – считает Оксентюк.

«Немаловажную роль играет возраст, с которого человек начал играть. В 15 лет родители прятали от меня мышку или клавиатуру, и меня это бесило и раздражало. Я был готов все сделать, чтобы мне их вернули. В 24 мне нравится не просто играть, а зарабатывать на игре. Теперь никто ничего не прячет)))», – добавил геймер.

По его опыту, легально зарабатывать, играя в компьютерные игры, можно уже лет с 12-14. «Я могу сейчас научить школьника зарабатывать, играя по 10-12 часов, около $50-75. Но для этого нужно время. Кроме времени игрок должен быть терпеливым, у него должно быть желание учится и не поддаваться лени», – пояснил дончанин.

В «ДНР» нет каких-либо курсов, школы по обучению профессиональному геймерству. «Научиться киберспорту можно сидя дома и регулярно играя. Смотреть разъясняющие видео в ютубе, а также брать онлайн уроки у проффессиональных игроков. В ДНР я не знаю курсов киберспорта или школ», – констатировал Оксентюк.

Дончанин прокомментировал распространенное мнение, что геймеры около 90% своего времени играют и у них нет других увлечений и потребностей. «90% это много. К примеру, я сейчас играю в среднем 5-6 часов в день. Но у каждого 90% времени, которые они проводят в играх, разные: кто-то играет 90% и не развивается, тупо рубится в игрушку, им просто нравится играть, это их хобби. А кто-то 90% времени уделяет игре, и потом участвует в турнирах, где призовой фонд за год может составлять $ 34 млн – вот это уже киберспорт», – рассказал он.

Он подтвердил, что среди профессиональных геймеров – преимущественно парни. «Знаю точно, что девушкам сложнее попасть в какую-либо команду… Конечно, есть такие, но их очень мало, им сложнее пробиться в этой индустрии. Полагаю, что лет через 10 будет поровну», – считает он.

В связи с отсутствием в «ДНР» курсов и тренингов по киберспорту в планах Алексея Оксентюка – давать платные уроки.