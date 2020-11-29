В генпрокуратуре пояснили, почему паспортизацию в «Л-ДНР» считают принудительной

Украинская сторона рассматривает паспортизацию в «Л-ДНР» (как выдачу российских паспортов, так и «республиканских») как принудительную. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Об этом в интервью «ZN.ua» сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«Прежде всего следует отметить, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остаются наши граждане. Ситуацию с паспортизацией мы квалифицируем как нарушение государственного суверенитета Украины и грубое нарушение международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Страна-оккупант, которая контролирует указанную территорию, не должна посягать на права гражданского населения. Поэтому мы отреагировали, и уголовное производство расследуется», – сказал Мамедов.

По данным Офиса генпрокурора, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей выдано более 65 тыс. российских паспортов, а «республиканские» получили более 500 тыс. человек, или около 15% населения.

Мамедов отметил, что фактически выдача «республиканских паспортов» – принудительный процесс. «Ведь у людей, которые живут на оккупированных территориях, без псевдопаспортов ограниченны возможности для трудоустройства, получения соцгарантий, а выпускникам школ без них не выдадут аттестаты», – пояснил он.

«Разница в этом случае между паспортами РФ и паспортами незаконных образований… заключается в том, что последние не имеют никакого юридического значения с точки зрения международного права. Такой документ не признает ни одно государство мира, кроме РФ, он не имеет юридической силы за пределами временно оккупированной территории», – добавил заместитель генпрокурора.

Мамедов акцентировал, что ответственность будут нести не те, кто получает «паспорта», а те, кто заставляет их получать.

О принудительной паспортизации в Крыму украинская сторона уже предоставила информацию в Офис прокурора Международного уголовного суда (ОП МКС). «Что касается Донбасса, то после исследования всех обстоятельств получения паспортов будет решен вопрос обращения в международные инстанции с целью прекращения нарушений международного права», – резюмировал Мамедов.