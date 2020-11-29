За год доходы бюджета Донетчины выросли лишь на 2% (Инфографика)

За 10 месяцев доходы общего фонда бюджета Донецкой области увеличились лишь на 2% (на 200 млн грн) в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации сообщила директор Департамента финансов ДонОГА Ирина Конакова.

«За 10 месяцев поступления в общий фонд за счет собственных и закрепленных доходов составили 10,9 млрд грн. Это всего на 2% выше, чем за 10 месяцев 2019 года. Для сравнения, рост данной доходной части за аналогичный период 2019 года составил 21% в сравнении с 2018-м», – сообщила Конакова.

Основной источник наполнения областного бюджета – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В составе доходов общего фонда он сейчас составляет 72%. За год поступления от НДФЛ выросли почти на 4% (на 290 млн грн) и составили за 10 месяцев 7,8 млрд грн. Но рост в 4% для Донетчины низкий показатель, для сравнения: рост НДФЛ в 2019 году был 25% в равнении с 2018-м.

Предсказуемо, что бюджет Донетчины в основном наполняется за счет городов областного значения.

«На ситуацию с наполнением бюджета области повлияли как негативные тенденции в экономике (падение 9,4%), так и введение карантинных мероприятий. Влияние карантина отразилось, в первую очередь, на фонде оплаты труда сотрудиков, уровне средней зарплаты и динамике поступлений от НДФЛ. Хочу отметить, что на слайдах отражена ситуация на 1 октября. По состоянию на 1 ноября мы видим, что ситуация немного, но изменилась в положительную сторону. И вместо прежних 9,4% падения экономики, сейчас уже 8,3%», – констатировала Конакова.

Как сообщалось ранее, коллегия ДонОГА утвердила проект бюджета Донецкой области на 2021 год.