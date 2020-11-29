RU
Все новости

COVID-19 на Луганщине: Скончался житель Лисичанска, есть новые заболевшие

29.11.20 17:18
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области за сутки лабораторно подтверждено 54 новых случая COVID-19, 13 человек выздоровели. Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 61-летний житель Лисичанска. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает Луганская облгосадминистрация.

География выявленных заболеваний:

  • Лисичанск – 18;
  • Северодонецк – 14;
  • Рубежное – 4;
  • Беловодский район – 1;
  • Кременской район – 2;
  • Новоайдарский район – 6;
  • Станично-Луганский район – 2;
  • Старобельский район – 7.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, состаляет 18,8%.

С начала пандемии на Луганщине коронавирус лабораторно подтвержден у 6239 человек, из них:

  • выздоровели – 3962 человек (63% от всех заболевших);
  • лечатся – 2110 пациентов (34%);
  • летальных случаев –167 (2,7%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 29 ноября в Украине COVID-19 заболели 722 679 человек (339 378 пациентов выздоровели, 12 213 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 22 596 случаев (выздоровели – 11 060 пациентов, летальных случаев – 476), Луганской области (28 ноября) – 6 185 случаев (выздоровели – 3 949 пациентов, летальных случаев – 404).

В «ДНР» – 10 652 заболевших (выздоровели – 5 080 человек, скончались – 1 006). В «ЛНР» – 1 782 случая коронавируса (выздоровели – 1 552 человека, летальных случаев – 143).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк