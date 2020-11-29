«Думают, что мы зарабатываем на собачках»: Зоозащитники рассказала о проблемах Донетчины

Ситуация с уличными животными на Донбассе ухудшилась в 2014 году, когда люди бежали от боевых действий, оставляя своих домашних любимцев на произвол судьбы. Из-за отсутствия культуры обращения с животными люди до сих пор продолжают их выбрасывать на улицу. При этом программы по стерилизации финансируются плохо, приюты содержатся за счет пожертвований, нет денег на лечение животных. Об этом рассказали зоозащитники Донецкой области, передают «Свои.city».

Решению проблем бродячих животных в прифронтовом Курахово мешает местный менталитет. «Мировоззрение основной массы населения по отношению к животным где-то на пещерном уровне, в век технологий и интернета люди до сих пор придерживаются закоснелых взглядов по стерилизации, преобладает потребительское отношение к братьям нашим меньшим», – говорит волонтер Кураховского общества защиты животных Наталья Даценко.

Она отмечает, что в Курахово в отношении стерилизации есть лояльная позиция местной власти, с 2017 года действует программа гуманного регулирования численности бездомных животных и работают волонтеры, которые проводят операции. Однако все их достижения нивелируются из-за того, что люди массово продолжают выбрасывать щенков и котят.

Наталья Даценко

По словам зоозащитницы, 90% уличных животных – бывшие домашние.

«Европейские страны давно успешно решили эти вопросы, их методы можно использовать. Начинать, по-моему, нужно с детства: обязательное воспитание гуманного отношения к животным прямо с пеленок (родители, сады, школы). А тех, кто не поддается "воспитанию", привлекать к ответственности. Можно долго обсуждать эту тему, но нам, волонтерам, слишком мало времени дается на разговоры, мы загружены решением проблем, вытекающих из главной», – говорит Даценко.

Проблемы бездомных животных в обществе не отождествляют с проблемами людей. Когда зоозащитники пытаются привлечь к решению вопросов местные власти, то часто слышат: «Нам бы с человеческими проблемами разобраться». Так и смещаются приоритеты в распределении средств: животных не стерилизуют, беспризорных кошек и собак становится больше.

С этим столкнулись волонтеры Доброполья. «В 2015 году мы говорили: давайте что-то делать, разработаем правила содержания домашних животных, проведем массовую стерилизацию – и тогда будет дело. Никто не слушал, поэтому мы начали заниматься этим сами, привлекать грантовые средства, поскольку нашей местной власти нет никакого дела до этого», – говорит Татьяна Пустовойтова из Доброполья.

Вместе с друзьями она купила дом и основала в Доброполье общество защиты животных Zoo-city. За два года приют принял 238 животных: кошек, собак, грызунов и даже енотовидную собаку. Сейчас Zoo-city содержит собственными силами 98 животных. Но на их поддержку нужно 98 тыс. грн в месяц. «Я в среднем считала, что на животное нужна 1 тыс. грн в месяц, они у нас инвалиды. У нас есть собачка, у которой не работает печень. Чтобы она жила, ей нужен особый корм, который стоит 2800 грн», – объясняет зоозащитница.

Татьяна Пустовойтова

Еще проблемы – акции, целью которых является взять под контроль популяцию бездомных животных, носят несистемный характер. Местными бюджетами не предусмотрено постоянное финансирование, а грантовые программы от международных партнеров помогают единоразово.

«Финансирование нет. В прошлом году мы получили грант от ПРООН в размере 87 тыс. грн на стерилизацию бездомных животных, еще 60 тыс. грн выделила наша местная власть в качестве софинансирования. Но такие одноразовые акции, к сожалению, ничего не дают, стерилизацию надо проводить 2-3 раза в год», – поясняет Татьяна Пустовойтова.

Например, в Мариуполе – самая низкая цена на стерилизацию в Украине. С ноября стерилизация кошки стоит 300 грн, кота – 250 грн. Стоимость стерилизации собак рассчитывается по весу животного. К ноябрю стерилизация животного размера лабрадора обходилась примерно в 500 грн.

Сам труд зоозащитников люди часто воспринимают как их обязанность. «Личная проблема зоозащитников в том, что большинство людей не понимает этого слова. Они считают, что на каждый звонок, на каждое сообщение ты должен уехать. За какие средства ты должен уехать, лечить, кормить – никому не интересно. Люди думают, что мы получаем миллионы и зарабатываем на собачках», – говорит Татьяна Пустовойтова.

Некоторые клиники не хотят работать с бездомными животными, потому что в большинстве случаев гораздо легче обслуживать домашних питомцев. А иногда ветеринары вынуждены отказаться от сотрудничества с волонтерами из печального опыта. «У клиник есть много вопросов, потому что волонтеры бывают разные. Есть люди, которые подбирают котенка или собачку и кричат: "Заберите его, иначе я его выброшу на улицу". Или, бывает, приносят животное в клинику, там его берутся лечить, а человек пропадает. И деньги, потраченные на лечение, висят на клинике. Куда девать это животное, потом тоже должна решать клиника», – отмечает Анна Добрякова из Мариуполя.

Анна Добрякова

Зоозащитники очень часто сталкиваются с выгоранием в своей волонтерской работе, потому что проблемы с животными не заканчиваются. «Ты подобрал 5 животных и еще осталось 25. Ты идешь мимо и понимаешь, что некуда. И это осознание, что все остальные пройдут мимо, дается с трудом. Бывает, что люди набирают себе много животных, а потом случается, например, коронавирус, изменение экономической ситуации, человек оказывается без денег, а у него 10 крупных собак, которых некуда пристроить», – продолжает Добрякова.

Момент, который рано или поздно возникает, касается взаимоотношений с близкими. «Когда подбираешь первого котенка, все улыбаются и говорят: "Ты такая молодец!" Но когда ты подбираешь 2001-го, то на тебя уже смотрят с подозрением. Например, мой муж очень тяжело воспринимает, когда я привожу домой каких-то тяжелых животных, например, кота с оторванной лапой, и он, пока клиника закрыта на праздники, ходит и стучит костью об пол. А что делать? Конечно, не всем это нравится», – сетует мариупольская зоозащитница.

По данным Washington Post, Украина входит в десятку стран с наибольшим количеством бездомных животных.